Juventud de Cruz Roja realizará reforestación de solares baldíos

Los Mochis, Sinaloa.- Sábados y domingos, jóvenes desde los 8 hasta los 18 años del área de Juventud de Cruz Roja Mexicana de Los Mochis realizan servicio a la comunidad.

En ese sentido, Ramón Francisco Ledesma Cota, coordinador del área, destacó que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, durante el mes de junio las actividades se abocarán a la reforestación.

“Tenemos un proyecto que se llaman bombas ecológicas, se trata de bolas de arcilla con una semilla de un árbol adentro, las arrojamos en los solares baldíos donde no hay plantas, ni vegetación; no necesitan agua, no se echa a perder la semilla, cuando llueve nace el brotito y ahí nace un árbol”, puntualizó.