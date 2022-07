“Juventud ya no es señal de inmadurez”: Jesús Ramón Salmerón Pérez

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Ramón Salmerón Pérez, recientemente nombrado coordinador de la bancada del Partido Sinaloense en el cabildo ahomense, es un joven que por encima de su edad, pone las ganas y entusiasmo en colocar a los jóvenes en el lugar que, asegura, merecen.

El también edil más joven en el estado de Sinaloa se dijo agradecido por la oportunidad que se le dio de representar a los jóvenes de Ahome, y afirmó también que la juventud ya no es señal de inmadurez.

¿Cómo entra al mundo de la política?

Activistas del PAS fueron a la colonia en donde yo vivo con acciones sociales, me gustó el sentir de apoyo y lo que me llamó más la atención fue que estaba trabajando antes de una elección, al cumplir los 18 años me afilié.



¿Cómo se le da la oportunidad de ocupar una regiduría?

Fui secretario de la Juventud del PAS en Ahome. En el partido se escuchaba que los jóvenes sí contaban y me animé, levanté la mano, se lo dije al maestro Héctor Melesio que me estaba preparando y se nos dio esta oportunidad con trabajo y resultado.



¿Sabía de la responsabilidad que implicaba la regiduría?

Antes de entrar tuvimos cursos, capacitaciones en donde nos hablaron de todos los temas que nosotros íbamos a estar viendo. Nos capacitamos, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, la juventud no es sinónimo de inexperiencia, al contrario, tenemos la oportunidad de investigar, de aprender, preguntar para poder hacer nuestro criterio y así lo hemos venido haciendo.



¿Ha sido fácil romper las barreras que aún ponen a la juventud?

Hablan de la juventud y la inexperiencia, pero yo creo que estamos demostrando que estamos haciendo una política diferente, estamos marcando una dinámica de una política joven, abiertos a las diferentes causas sociales que la juventud misma exige.

¿Ser el regidor más joven de Sinaloa implica una mayor responsabilidad?

Sí es más responsabilidad porque si realizamos un buen trabajo podemos ser el parteaguas para que más partidos le abran la posibilidad a los jóvenes, que es lo que buscamos; los jóvenes tenemos la energía, las ganas y la pasión de poder resolver las problemáticas que tiene la sociedad.

¿Hay condiciones para que más jóvenes se adentren a la política?

Yo creo que sí se va a venir esa gran posibilidad porque viene un cambio generacional, esperemos que los diferentes partidos políticos le apuesten a los jóvenes porque al final somos los que tomamos la última palabra, hay muchos jóvenes capaces.



¿Agradecido de que sea el PAS quien lo arrope?

Estoy superorgulloso de mi partido, de mis líderes, de mi líder Héctor Melesio Cuen Ojeda, del presidente estatal Víctor Corrales Burgueño, de toda la estructura pasista; somos la mejor estructura que tiene un partido político a nivel estatal y es reconocido a nivel nacional.

¿Cuál fue el sentir de los pasistas por la salida de Cuen del gobierno estatal?

Podemos ver que el maestro Cuen está más fuerte que nunca, la estructura del PAS no se quebró por su salida, al contrario, esté o no él, sigue siendo el líder, el que fundó este gran proyecto.

Recientemente se dio un conflicto con el regidor Valle Saracho, ¿esto afectó a la bancada del PAS?

Cada quien toma las decisiones a como le vienen mejor. Lo que puedo decir es que el compañero se merece todo mi respeto, no tengo nada malo que decir de él, voy a seguirlo apoyando y espero que sea así cuando vengan temas que nos competa a los dos en las comisiones y en algún momento trabajemos en equipo; al final lo que tiene que estar enfrente es el beneficio de los ahomenses.

¿Qué responsabilidad le implica la coordinación de la bancada del PAS en el cabildo?

Ya teníamos el compromiso y la responsabilidad, pero ahora es el doble porque al final tenemos que coordinar y lograr llegar a los acuerdos, pero estamos con toda la pasión y la energía de que esto salga bien, vamos a seguir en comunicación muy directa con la compañera Marysol Morales, entre los dos nos vamos a coordinar, somos una familia y lo vamos a demostrar.

¿Qué mensaje le manda a los jóvenes?

Les agradezco el respaldo y la solidaridad que han tenido conmigo en estos últimos días, cuando se han comentado cosas en forma negativa, saben que cuentan con un amigo. Tienen un representante en el cabildo de Ahome que siempre va a mirar por los intereses de los jóvenes de cualquier partido. Lo importante es hacer montón para que se nos den más oportunidades, ahorita estoy yo, pero más adelante van a venir más, lo que tenemos que hacer es apostarle a ellos. Los invito a que sigan activos políticamente, eso nos hace una ciudadanía más democratizada, que miren que nosotros sí podemos representar a la ciudadanía.

El Perfil

Jesús Ramón Salmerón Pérez

Regidor y Coordinador de la bancada del pas en el Cabildo de Ahome

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Ahome, Sinaloa

*Edad: 22 años

*Profesión: Ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa

*Trayectoria: Secretario de la Juventud en el PAS, en Ahome