Karla Yesenia y sus gemelos necesitan ayuda para sobrevivir

Los Mochis, Sinaloa.- Una de las enfermedades más peligrosas en la infancia truncó la vida de Karla Yesenia Mondaca Ochoa. Padeció meningitis cerebral a los pocos meses de su nacimiento y las secuelas le impiden valerse por sí misma a sus 32 años de edad.

Su madre, María Guadalupe Ochoa Aragón, ha dedicado su vida entera a cuidarla, sin poder salir a trabajar en busca de una mejor calidad de vida para su familia.

“A mi hija le pegó meningitis cerebral a los tres meses de nacida, cuando recién me la entregaron en el Seguro Social. Me enseñaron los ejercicios que debía hacerle para rehabilitarla, yo le enseñé a mover sus brazos, sus piernas y hasta sus ojos porque no los movía. Tiene la mitad de su cuerpo enfermo, camina muy poco porque se cansa, no habla, nos comunicamos por señas, sí escucha y mira bien, todo entiende, pero no se puede valer por ella misma”.

Clama por apoyo

Karla Yesenia fue víctima de abuso sexual en febrero del 2018 y su caso está siendo investigado por la Procuraduría General del Estado. Debido a ese lamentable suceso quedó embarazada y dio a luz a gemelos en el Hospital General de Los Mochis. Carlos Tadeo y Carlos Isaías cuentan con 7 meses de edad.

Yo necesito que el gobierno me apoye con una beca para mi hija, tiene su credencial de discapacitada pero nunca le han dado ningún apoyo. Gracias a Dios, yo los he sacado adelante pero ya no me alcanza”.

Los gemelos Carlos Tadeo y Carlos Isaías tienen 7 meses de edad

Carencia

María Guadalupe hace tortillas de harina y vende especias para mantener a su familia y solventar los gastos del hogar, pero la ganancia de su arduo trabajo no es suficiente.

“Me dedico a hacer tortillas de harina y especias todos los días para vender; en mi casa vivimos mi hija discapacitada, sus gemelos y yo. Todos vivimos de lo que yo vendo. Tengo otras cuatro hijas pero ya están casadas y tienen sus familias, ellas me apoyan con lo poco que pueden pero no me alcanza”.

Debe estar pendiente de su hija discapacitada y de los gemelos durante todo el día para brindarles los cuidados que requieren.

“Vendo cada tortilla de harina a un peso, gano muy poquito, no me alcanza para pagar la luz, el agua, la comida, los pañales, leche y agua para los bebés; yo no puedo salir a trabajar porque cuido a mi hija por su discapacidad y también cuido a los bebés. Estoy desesperada”.

Sustento. Para mantener a su familia, Guadalupe vende tortillas de harina y especias en una caseta de láminas afuera de su vivienda en el fraccionamiento Santa Luz. Foto: EL DEBATE

En medio de su desesperación solicita el apoyo del gobierno municipal y acude a la buena voluntad de la gente para sobrevivir.

“Si las personas quieren apoyarme, no pido nada para mí, solo necesito ayuda para mi hija discapacitada y los gemelos; y al gobierno le pido por favor que me ayude con una beca para mi hija discapacitada.”

Imposibilitada para salir en busca de una vida mejor, permanece en su humilde hogar ubicado en el fraccionamiento Santa Luz.

“El DIF Ahome me ha apoyado con pañales y leche en polvo, estoy muy agradecida con ellos, porque me han ayudado con eso. Necesitamos pañales etapa 3, leche en polvo y agua. Por favor les pido que me ayuden”.

Ayuda

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 6682 05 31 67 con Guadalupe Ochoa Aragón. También puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel: 4169 1603 8400 6277.