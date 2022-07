La paz en el mundo inicia con uno mismo: gurú

La propuesta de paz para el mundo empieza personalmente, con cada uno de nosotros, expuso Enrique Ochoa.

“Tratarme bien, estar lo más sano posible; podemos hacer más preparándonos para la paz, y la paz es con nosotros mismos; tratar bien a mi cuerpo, escuchar exactamente lo que quiere mi cuerpo, sentir lo que quiere mi cuerpo y darle eso, y qué es lo que quiere nuestro cuerpo: salud.

Ningún cuerpo quiere estar enfermo. El estar enfermo es algo anormal en nuestro cuerpo, nuestro estado natural es estar saludables”, manifestó el gurú de la Red Cultural para la Fraternidad Humana y originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Buena actitud

El experto en el tema dijo que cuando viene una enfermedad y si la persona tiene buena actitud, la enfermedad representa una oportunidad para depurarse.

“A mí de repente me dicen: traes gripa, andas enfermo. Les contesto: no, traigo gripa y me estoy desintoxicando. Entonces, es una actitud que siempre debemos de tener. La paz para el mundo empieza con nosotros, debemos estar bien con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos bien, satisfechos, contentos con lo que tenemos, y no quiere decir que no seas ambicioso, puedes ser ambicioso, pero el presente es lo que cuenta, lo que tengas ahorita en el presente es lo que me hace feliz.”

Mencionó que la felicidad no se debe basar en el futuro ni tampoco en el pasado, sino en el presente.

“Desde el presente tratamos de que se busque una paz, una tranquilidad, no ir a imponer mi paz a otros porque mi paz puede ser diferente a la de otros.”

Asimismo, comentó que es importante tener buena salud y que esta es un equilibrio energético, y para conservarla es darle al cuerpo equilibrio y disciplina.

“Podemos comer de todo pero algunas cosas no en exceso, y se deben evitar los alimentos que son difíciles de digerir. La salud empieza por lo que entra por la boca. Se debe hacer ejercicio para activar la energía.”

Estar bien

El gurú de la Red Cultural para la Fraternidad Humana cuenta con maestrías en Sexología, Desarrollo Humano y Bioenergía, además de maestría en Terapia Gestalt.

