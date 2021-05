La CRE nos dijo que sólo López Obrador puede bajar las tarifas eléctricas: Padilla

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión Reguladora de Energía nos informó que sólo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, puede bajar las tarifas eléctricas, que la CRE ya no autoriza, manifestó Guillermo Padilla Montiel.

El presidente del Frente Sinaloense de Usuarios de la CFE dijo que le comprobaron a la Comisión Reguladora de Energía que la Comisión Federal de Electricidad le ha estado cobrando durante más de 10 años al gobierno del estado de Sinaloa 340 millones de pesos anuales por subsidio.

"Un subsidio que no debe de ser porque legalmente todo el estado de Sinaloa cumple con los requisitos para tener la tarifa 1F, por lo tanto la federación le debe al gobierno del estado 3 mil 400 millones de pesos".

Padilla Montiel añadió que le mencionaron a la CRE que lo único que se quiere es la tarifa 1F para todo Sinaloa con una reducción del 30 por ciento.

Pedimos que en lugar de seis meses de la tarifa de verano sean 8 meses, que la tarifa de invierno en lugar de 200 kb sean 400 kb, en fin, todo eso se lo dijimos y se lo comprobamos con sus propios datos".

El presidente del Frente Sinaloense de Usuarios de la CFE expuso que en marzo le enviaron al presidente de la República un oficio con una relatoría de toda la situación.

"Le dijimos que no queremos ese dinero que deben de 3 mil 400 millones de pesos, pero que no queremos ese dinero, que lo que queremos es una tarifa más barata, pero hasta la fecha el señor presidente no ha cumplido con el artículo octavo de la Constitución que dice que debe de dar respuesta en un plazo perentorio".

Añadió que el reclamo al López Obrador es que le dé respuesta a la petición solicitada.

"Así como él se amanece con sus mañaneras y todo, así queremos que nos dé respuesta. No queremos un presidente que ande en campaña, queremos un presidente que trabaje, que no dé resultados".

En cuanto a la tarifa subsidiada de verano que inicia el día de mañana, Guillermo Padilla comentó que hay que tener mucho cuidado y revisar la fecha de lectura en los recibos de luz porque la tarifa de verano va a ser a partir de esta.

"Porque su tarifa de verano va a ser a partir de la fecha de lectura, si en su fecha de lectura dice que le toman la lectura los días seis, ocho o diez del mes, ese día es cuando va a empezar su tarifa de verano".

Mencionó que de tal manera, es preferible encender los aires acondicionados el día de la fecha de lectura en el recibo para evitar que este venga con un consumo alto.