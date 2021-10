La Cames registra 8 quejas por malas prácticas médicas en la zona norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (Cames) zona norte registra 8 quejas por malas prácticas médicas, en lo que va de este año.

“En lo que llevamos del 2021 hemos tenido 8 quejas y alrededor de 18 ó 20 gestiones, llevamos 30 asesorías y 50 orientaciones”, informó Roberto Urías Mascareño.

El director jurídico de la Cames en la zona norte dijo que de estas quejas, 5 del IMSS, una del hospital Issste y las demás fueron de hospitales privados.

“La quejas en sí muchas son por indemnización, por así decirlo, fallecimientos de personas en las que los quejosos piensan que hubo una mala práctica médica porque no lo atendieron bien por equis cuestión, y meten una queja de indemnización o de remuneración de gastos, ya sea, por cuestión de cirugía, mucha gente por lo del Covid-19, dicen que por eso no los atendieron, que no les dieron el seguimiento necesario.”

Afectación por Covid-19

Mencionó que la pandemia del Covid-19 atrasó los estudios médicos, y que muchas cirugías fueron pospuestas porque los hospitales estaban considerados como hospitales Covid-19 y realmente no los atendían.

“Todas las cirugías se pospusieron, y esto vino a complicar y tardar un poco más esto, en la cuestión pública.”

Agregó que algunas de las quejas ya fueron resueltas, pues resultaron procedentes, pero hubo otras improcedentes, y todavía está en trámite la queja contra el hospital del Issste de Los Mochis.

“La queja contra el Issste fue por una indemnización de una persona que falleció y se metió la queja por una mala practica médica, ya le toca al Issste resolver.”

Añadió que en la Cames zona norte están muy contentos porque la gente acude más por asuntos de gestión que de quejas.

“Hemos tenido más gestiones que quejas, sobre todo las asesorías y orientaciones, pues siempre ha habido.”

Exhortó a la ciudadanía a que se acerque ante cualquier situación para ver en qué pueden ayudarlos.

Leer más: Con buena fluencia inicial registro a la Pensión de Bienestar en Los Mochis

“Todo trámite es gratuito. Se pueden comunicar al teléfono 8189622, y estamos ubicados en Leyva entre callejón Sinaloa y Serdán, con atención de 9:00 a 13:00 horas.”