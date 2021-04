La Cruz Roja rifará 5 vehículos en Sinaloa como parte su colecta anual 2021

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de incentivar el apoyo ciudadano, la Cruz Roja en Sinaloa anunció que como parte de la colecta anual 2021, se rifarán 5 vehículos modelo Spark.

Carlos Bloch Artola, delegado de la Benemérita Institución, explicó que se tendrá un boletaje de 115 números con un costo de 100 pesos cada uno y el sorteo se realizará el próximo 10 de junio.

“Buscando mecanismos para hacernos llegar de recursos es por lo que estamos aquí, tuvimos una serie de reuniones con la Junta de Asistencia Privada, pedimos el apoyo de ellos y muy amablemente llegamos a esta rifa. Se están rifando cinco automóviles Spark a lo largo y ancho de nuestro estado con un bolentaje de 115 mil para tener o pretendemos tener una colecta de alrededor de 10 millones de pesos, esa es la intención”, indicó.

Asimismo, dijo que es necesario que la ciudadanía se sume a esta colecta pues puntualizó que debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, los costos de operación se incrementaron y los recursos son insuficientes.

"Cruz Roja en Sinaloa vive específicamente de los recursos que muy amablemente empresas socialmente responsables, la ciudadanía, entes gubernamentales nos hacen llegar para el funcionamiento de la institución, los recursos no son ilimitados y además, habiendo enfrentado la pandemia y seguimos haciendo, hizo que no pudiéramos tener una colecta adecuada el año anterior, que no podamos inciar este año y además habernos involucrado en ayudar en medida de lo spoible la Secretaría de Salud pues nos incrementó nuestros costos de operación”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada, Jonathan Reyes estableció que esta rifa ya se ha hecho en apoyo de otras instituciones de diferentes causas teniendo buenos resultados.

“El primer contacto que tiene la ciudadanía con una emergencia es con la Cruz Roja, son la primera línea de una emergencia y todo lo que les ha afectado con la pandemia pues sus gastos han aumentado y sus costos disminuyeron, entonces ahorita es momento de ayudar por eso es muy atinado el slogan de la rifa Unidos Ayudamos Más”, abundó.

Cabe mencionar que los boletos podrán ser adquiridos de manera directa en la unidad de Cruz Roja de su ciudad.