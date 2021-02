La JAP lanza campaña en Los Mochis “¿Recuerdas? De niño querías ayudar ¡Hoy puedes!”

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta de Asistencia Privada (JAP) Sinaloa lanzó la campaña de culturización filantrópica ¿Recuerdas? De niño querías ayudar ¡Hoy puedes!, para pedir a los empresarios el apoyo para las 120 Instituciones de Asistencia Privada (IAP) de Sinaloa.

Mario Córdova Arista, presidente de la JAP Sinaloa, mencionó que las 120 Instituciones de Asistencia Privada en el estado son instituciones que de manera profesional y permanente atienden causas donde no llega ni el gobierno ni las empresas.

"Son causas muy específicas muy sentidas, causas que se atienden de manera permanente, de manera profesional. La asistencia privada es un sector económico igualito al sector gubernamental, igualito al sector empresarial, este es un sector no lucrativo".

Informó que las IAP generan más de 5 mil empleos formales en Sinaloa y más de 420 mil actos asistenciales cada 30 días.

"Desde el primero de diciembre que me tocó asumir la presidencia hemos encontrado más de 100 empresarios que ya están ayudando, que ya están beneficiando a las instituciones porque la inversión social siempre es redituable.

Arranque de la campaña: “¿Recuerdas? De niño querías ayudar ¡Hoy puedes!”. Cortesía

Por su parte, Jonathan Reyes Quintero, secretario ejecutivo de la JAP informó que la función de la Junta es el acompañamiento, la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones.

"Esta campaña con este eslogan hace alusión de cuando uno es pequeño y nos visualizamos cuando éramos niños, si tú le preguntas a un niño que quiere ser de grande, normalmente el niño dice quiero ser bombero, policía, quiero ser doctor o quiero ser un superhéroe, porque lo que quiere el niño es ayudar", manifestó.

Expuso que la ayuda puede ser desde brindar el tiempo, el talento o un donativo en efectivo o especie.

Mencionó que la pandemia del Covid-19 también ha pegado al sector filantrópico porque dejó de haber convocatorias y apoyos de empresas y fundaciones.

Dijo que aunado a la campaña de culturización filantrópica están formando un fondo de inversión social, a través del cual se está invitando a todos los empresarios del Sinaloa para que mes con mes estén donando.

"El mes de enero fueron 10 mil pesos a 15 instituciones, vamos empezando, en el mes de febrero, el viernes entregamos otros 15 cheques de 10 mil pesos de otros donantes que se están sumando, pero el compromiso que estamos haciendo con estos nuevos donantes es que por lo menos estén donando 10 mil pesos al mes durante seis meses o un año".

Añadió que hay instituciones que son muy buenas con causas invaluables pero que les afectó la pandemia y no pueden permitir que cierren porque hay unas que se declararon inactivas, porque ya no puede funcionar.

"No pueden pagar la renta, no pueden pagar nómina, no pueden atender a más personas. Bueno, para eso está la Junta, para apoyarlos, entonces la campaña de culturizacion es para invitar a nuevos donantes que apoyen el fondo de inversión".

Destacó que se han involucrado 20 nuevas empresas a este fondo. Para más información está disponible el teléfono 6677 15 57 29.