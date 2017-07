La Japama entrega información requerida por la Contraloría

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) entregó ya las carpetas con información de todas las áreas luego de que la Contraloría del Ayuntamiento le hiciera la notificación como parte del proceso de revisión y análisis de los resultados de la auditoría hecha por un órgano externo.

Cabe mencionar que la Contraloría Municipal dio un lapso de tres días para que la paramunicipal entregue la información solicitada, ya sea para solventar las observaciones hechas por la auditoría o la afirmación de las inconsistencias.

Ernesto Suárez Andujo, gerente general de la paramunicipal, aclaró que sobre el tema en específico no puede proporcionar información toda vez es parte de la investigación que está en curso.

“Me metería en un problema legal”.

Explicó que ellos recibieron la notificación de la Contraloría con los puntos a solventar de cada una de las áreas.

Dijo que la información que requirió el órgano interno de control de la comuna se tenía a la mano, pero fue laborioso para recabarla porque se tenía que sacar el trabajo diario.

A decir del servidor público, se cumplió con el cien por ciento de la información solicitada.

“Creemos que con eso quedará solventado, pero no me quiero adelantar porque el contralor tiene sus métodos y a la mejor puede que me pide información adicional derivado de la investigación.”

Resultados

Después de entregar la información solicitada el pasado lunes, Suárez Andujo destacó que una vez valorada toda la información entregada, la Contraloría les dará una contestación.

Como parte del proceso que lleva la Contraloría, el siguiente paso es la confronta de la información donde se les revelará los resultados a los funcionarios de la Japama citados.