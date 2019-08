La Magisterial se inunda y truenan contra el alcalde

Los Mochis, Sinaloa.- El compromiso era que la primera obra del actual gobierno municipal sería la reparación del sistema pluvial de la colonia Magisterial; no fue así y ahora decenas de familias de nueva cuenta se enfrentan a las graves inundaciones que ocasionan las lluvias, en esta ocasión la tormenta Ivo, lamentó Germán Alonso Chávez, presidente del asentamiento en mención.

El vecino de la zona tronó en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien, sostuvo, incumplió su promesa cuando este andaba en campaña. Hoy tienen que vivir una vez más la amarga experiencia de ver cómo el agua entra a sus hogares, dañando muebles y poniendo a las familias en un estado de vulnerabilidad.

Críticas

“El señor cuando andaba en campaña y cuando llegó a la presidencia que se entrevistó con nosotros se comprometió a ayudarnos, pero no lo hizo; sabemos que existe el proyecto, pero la promesa era de que se iba a hacer para no tener estas afectaciones en las lluvias de este año y no lo cumplieron”.

El líder de la colonia lamentó que al paso de las horas de este viernes, mientras el nivel del agua subía y se metía a las casas, ninguna autoridad municipal se hizo presente en el lugar, poniendo de ejemplo otras administraciones que en primera instancia acudían a la zona a instalar las bombas para desaguar. Y es que eran las 13:30 horas y apenas se estaba instalando un equipo de bombeo.

Inundación superó al municipio

“No hemos tenido respuesta inmediata. Es verdad que está la presencia de Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil en la zona norte, pero de parte de Conagua no hay nada; existía el compromiso ante colonos que tendríamos atención inmediata y no ha sido así, nos dejaron solos y mientras nosotros perdemos de nueva cuenta el patrimonio que quedó de lo vivido en septiembre del año pasado y la verdad es que sí pedimos que el señor gobernador nos atienda, que nos visite pero es una urgencia”, precisó.

En cuanto a la vulnerabilidad que quedaron las familias de la colonia luego de los daños que dejara a su paso la tormenta 19-E, se tenía la esperanza de que ese sector de la ciudad sería atendido a la brevedad, pero no fue así.

“Es lamentable esta situación, hemos estado gestionando en varias ocasiones que nos den atención pero lamentablemente lo que estamos viviendo ahorita es lo mismo que hemos vivido por más de 40 años, ahora, me pregunto: en dónde está el personal de Protección Civil del municipio, en dónde está el personal del Ayuntamiento, en dónde está el alcalde Billy Chapman que ni siquiera se ha parado por aquí”, señaló.

Cuestionado si la situación de este viernes rebasó al municipio, el presidente de los colonos de La Magisterial reconoció que así fue, pues, agregó, en muchos años nunca se habían sentidos tan olvidados como en este ocasión.

“No se ha dado respuesta, si no fuera por Omar Mendoza estaríamos peor. La verdad es que la experiencia del año pasado no sirvió para nada, seguimos estando igual que desde hace 43 años, cada vez que llueve, cada vez que pasan estas situaciones nos desesperamos. Mínimamente había el compromiso del municipio de traer pipas para sacar el agua y minimizar la situación, pero lamentablemente es mediodía y todavía no se reportan. Es lamentable, es triste, es muy triste que nos están tratando esta manera las autoridades”.

Atención

Instalan bombas para desfogar agua en Las Mañanitas

Como medidad rpevitar que el agua entrara a los hogares, desde temprana hora de este viernes Protección Civil junto con Conagua instalaron bombas en el fraccionamiento Las Mañanitas.

De manera rápida, el nivel del agua en las calles comenzó a subir, causando el temor entre los vecinos de que esta alcanzara a meterse a las casas como sucedió el año pasado durante la tormenta 19-E.

Durante un recorrido por la zona, Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil en la zona norte, dijo que ese asentamiento estuvo en constante monitoreo a fin de evitar afectaciones mayores.

Cabe mencionar que en el lugar se realiza una obra de colector, la cual abanderó el gobernador Quirino Ordaz Coppel luego de las inundaciones del año pasado y aunque se contemplaba que este proyecto quedara listo antes de la temporada de lluvias de este año, no fue así, generando de nueva cuenta daños de inundaciones.