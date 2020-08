La SIP premia a El Debate

Los Mochis, Sinaloa.- En reconocimiento a su profesionalismo y el seguimiento informativo que llevaron a cabo durante la tragedia que enlutó los países de México y Estados Unidos: la masacre de las familias LeBaron y Langford en Bavispe, Sonora, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) distinguió a los periodistas de EL DEBATE Noel Vizcarra Monárrez, Armando Talavera Camúñez, Rey Esquer Moreno y Ramón Verdín Flores con el Premio a la Excelencia Periodística 2020 en la categoría Cobertura Noticiosa.

Asimismo, dio a conocer 13 categorías más en las que premió a periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

Distinción especial

Con el trabajo “Tragedia Mormones”, la SIP destaca la cobertura informativa y la combinación de géneros periodísticos en el atentado de grupos delincuenciales a familias mormonas asentadas en el norte de México.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, indicó que “la prensa de las Américas sigue dando lo mejor de sí, encabezando la denuncia de los males sociales, reflejando nuestras tragedias cotidianas y destacando los avances en el mejoramiento de nuestras sociedades”.

Este año y en el marco de la pandemia del Covid-19, la SIP concedió el Gran Premio Libertad de Prensa a más de 100 periodistas y trabaja dores de prensa fallecidos en el continente americano durante el primer semestre de este año por la enfermedad.

La entrega de reconocimientos se realizará en una ceremonia especial durante la Asamblea General de la SIP, que se celebrará de forma virtual del 19 al 23 de octubre.

EL DATO

Agradecimiento

El belga Felipe Gentges, quien reside desde hace años en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, se convirtió en un guía y voluntario de los periodistas de EL DEBATE durante su travesía por la sierra de Chihuahua y Sonora.

El belga Felipe Gentges, quien reside desde hace años en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, se convirtió en un guía y voluntario de los periodistas /Foto: eldebate

Rey Esquer Moreno/Periodista web/ELDEBATE

“Al llegar a casa lo primero que hice fue abrazar a mis hijos”

El periodista web de EL DEBATE Rey Esquer Moreno se dijo conmovido por historias como la masacre en Bavispe. “Hay coberturas que nos golpean emocionalmente como periodista y como persona y esta, para mí, es una de ellas. Sin duda, en los que hay muerte de niños siempre habrá de mover fibras que hacen que esas noticias se sientan más. Recuerdo que al llegar a mi casa, después de eso, le di un abrazo a mis hijos, como si no los hubiera visto en años”. Este premio, dice, “me hace reafirmar el porqué estoy en el periodismo desde hace más de 12 años, y que además me ha dejado conocer muchas historias y mostrarlas a través de la lente de mi cámara y plasmarlas en video”.

Armando Talavera Camúñez/Foto- periodista/ELDEBATE

“Uno tiene que amarrarse el corazón y tomar las fotos”

Para el fotoperiodista Armando Talavera Camúñez, recibir este premio significa un reconocimiento no solo personal o de quienes participaron en la cobertura informativa, sino de EL DEBATE en su conjunto. “Sí sentimos peligro, y más al cruzar la sierra de Sonora y Chihuahua, en las soledades, por el mismo camino que recorrían las familias que fueron asesinadas, donde se nos perdía la señal del celular”. El galardonado calificó como terrible como periodista y como ser humano presenciar imágenes como las tuvo ante sí, pero “uno tiene que amarrarse el corazón y tomar la foto. Es muy triste porque incluso tuve que hacer tomas por abajo de las coronas de flores, y eso duele”.

Noel Vizcarra Monárrez/Periodista/ELDEBATE

“Sí sentíamos temor; pisábamos terrenos desconocidos”

El periodista Noel Vizcarra Monárrez cubría la información de una noticia policiaca cuando le llegó el llamado para salir a cubrir la información de Los Mochis a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, desde donde partirían a la sierra sonorense, al sepelio de las familias LeBaron y Langford. “Fueron intensos días en los que dormíamos y comíamos poco. Anduvimos por voladeros, cruzamos ríos, cerros, caminos desolados, y sí tuvimos temor porque decían que andaban los grupos delincuenciales dominantes, pero íbamos a cubrir la nota y afortunadamente los resultados ahí están: se ganó un premio que es de EL DEBATE y de sus millones de lectores en el mundo”.

Ramón Verdín Flores/Periodista de investigaciones especiales/ELDEBATE

“Representa un granito de arena para visibilizar la violencia”

Ramón Verdín, periodista de investigaciones especiales de EL DEBATE, reconoce que la realización de esta cobertura informativa lo hizo más sensible, pues además de estar inmerso en el sepelio de las familias LeBaron y Langford, pudo entrevistar al activista Julián LeBaron, quien pasaba por un momento de gran pesar, y pudo sentir su dolor. Acerca del premio, dice que no se lo esperaba. “Significa mucho más para mis papás, que hicieron muchos sacrificios para pagarme mis estudios; significa mucho más para las personas que me han apoyado y que me han acompañado, y también representa un granito de arena para visibilizar la violencia que azota el norte de México”.

Ganadores

Gran Premio a la Libertad de Prensa. Periodistas y trabajadores de prensa de las Américas que, en el ejercicio de su profesión, perdieron la vida debido al Covid-19.

Caricatura: Gilberto Bobadilla de Anda, Eje Central, México.

Cobertura de noticias en internet: Carros-Fortes: Saulo Araújo, Metrópoles, Brasil.

Cobertura noticiosa: Ramón Verdín, Noel Vizcarra, Reynaldo Esquer, Armando Talavera, El Debate, México.

Cobertura de noticias en móviles: Alejandro Miró Quesada Garland: Redacción de Red/Acción, Argentina.

Crónica: José Guarnizo, revista Semana, Colombia.

Derechos humanos y servicio a la comunidad: Redacción de La Vida de Nos, Venezuela.

Fotografía: Ronaldo Andrés Schemidt Almeida, AFP, Argentina.

Infografía: Christian Fiol, El Mercurio, Chile.

Opinión: Miguel Roth, Angular, Argentina.

Periodismo de datos: O Estado de S. Paulo, Brasil.

Periodismo de profundidad: Redacción revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica, El Salvador.

Periodismo sobre medio ambiente: Roberto Eisenmann Jr, El Tiempo, Colombia.

Periodismo sobre salud: Redacción de Prodavinci, Venezuela.

Periodismo universitario: Universidad del Rosario, Colombia.

