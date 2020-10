La UAS requiere 640 millones de pesos para el cierre del año

Los Mochis, Sinaloa.- Un monto de 690 millones de pesos es lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) requiere para cumplir con todas las obligaciones de fin de año, confirmó Juan Eulogia Guerra.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo este jueves en la unidad Los Mochis, el rector de la máxima casa de estudios reconoció que existe un déficit debido también, al recorte presupuestal del Gobierno Federal.

En ese sentido, adelantó que el próximo lunes tendrán una reunión con Senadores de la República a fin de buscar soluciones que permitan salir de los pendientes que se tienen sin ningún problema.

“Son 690 millones que requerimos para el cierre del año, el cierre del año es quincenas y aguinaldo, obligaciones con el IMSS, con Hacienda, todo eso implica, cuánto tenemos, tenemos esos 96 millones de pesos de incremento salarial que nos van a dar la mitad en noviembre y la otra mitad en diciembre más 5 millones que nos hemos recortado de nuestro salario”, indicó.

Asimismo, aseguró que el pago de esta quincena correspondiente a la última del mes de octubre está garantizada, gracias a algunos ajustes que se realizaron.

“Esta quincena está garantizada, el pago está para mañana, está garantizada pero realmente lo fuerte es en el cierre del año, para noviembre y diciembre le estamos apostando a la gestión, ahorita hemos pagado quincena por quincena hay que esperar para la próxima”.

Tan solo para el cumplimiento del aguinaldo, el rector de la UAS precisó que se requieren 623 millones de pesos omitiendo que podría pasar en caso de que no se consiguiera ese recurso para cumplir con los trabajadores.

“Siempre me he resistido a contestar preguntas hipotéticas, más bien yo respondería qué sucedería si nos dan todo ese recurso, hay que esperar, no hay que adelantar escenarios aunque si estamos preocupados porque no nos vemos en un escenario en donde no se garanticen los salarios o que inclusive nos vayamos al otro año a terminar de pagar prestaciones con el presupuesto del próximo año, espero que haya una respuesta solidaria”, enfatizó.