La UAS requiere de una auditoría de los últimos 8 años: Ruelas Mojardín

Los Mochis, Sinaloa.- Crecimiento explosivo de su matrícula, oscuros manejos de los recursos y aportación al PAS son algunas de las consecuencias de que las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentren comprometidas, consideró Ana Luz Ruelas Mojardín.

La analista y columnista de EL DEBATE destacó que el adeudo millonario de la UAS ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un tema muy grave y reiterado, por lo que consideró muy acertado que el gobernador esté ocupándose y al frente de este asunto con el presidente de la república y que vea con la universidad cómo resolverlo.

"Esta no declaración de impuestos de la universidad tiene varias aristas, en primer lugar, creo que la universidad se endeuda porque ha tenido un crecimiento explosivo de la matrícula estudiantil en los últimos años, se han venido aceptando, por ejemplo, entre 40 y 50 mil nuevos estudiantes en casa inicio del año escolar, esto equivale a que se crea una nueva universidad prácticamente con esta cantidad de alumnos que se aceptan y no hay un control del crecimiento de la UAS, no hay un acuerdo con los gobiernos estatal y federal sobre qué tanto debe crecer la universidad, de tal suerte que no ocurran estos desfases tan alarmantes en las deudas, no nada más en este rubro de los impuestos, sino también en la plantilla docente, trabajadores administrativos, infraestructura, etcétera".

Sin embargo, agregó, existen otras universidades en Sinaloa, como la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) que en sus 30 años de vida tiene alrededor de 20 mil estudiantes y la distribución y absorción de la demanda no corresponde.

"Hay también universidades tecnológicas, politécnicas que no nos hablan de que le entren al quite a esta cobertura. También se ha anunciado con bombo y platillo las universidades Benito Juárez, pero no han venido a ayudarle a la UAS en Sinaloa".

Aunado a esto, dijo, hay una oscuridad en las finanzas de la UAS en los 8 años que estuvo como rector Juan Eulogio Guerra Liera, porque se ve que no pagó al SAT, no convocó a proyectos de investigación, los fondos para edición de libros se cancelaron, durante pandemia no se le dio mantenimiento a la universidad, "entonces qué pasó con el subsidio de la UAS en esa administración, entonces si quieren ser estrictos deberían hacer una auditoria exhaustiva para saber qué pasó en esos últimos 8 años".

De la UAS depende también un partido político, el PAS, agregó Ruelas Mojardín, que le extrae recursos a la institución con todos los programas de atención en comunidades, como los de brigadas médicas, donde hay una derrama económica, materiales y humanos que no pueden negarse.