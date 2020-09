“La administración de Chapman es un gobierno fallido”: Polo Palafox

Los Mochis,Sinaloa.- “Los ciudadanos de Ahome vemos una administración municipal fallida, una administración pública de la que nunca trataremos de acordarnos, con un presidente municipal misógino, transgresor de las normas, altamente corrupto y deficiente”, expresó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox.

En entrevista, Polo Palafox recordó que al inicio de la actual administración municipal, en rueda de prensa, la Fedasin invitó al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a que se hiciera un perfil psicológico y hacerlo público, dado que observaban ciertas conductas que lo exponían como una persona desestabilizada emocionalmente, a lo que se negó.

Es un tipo con graves problemas psicológicos, un tipo desestabilizado emocionalmente e incluso yo lo invité desde aquella conferencia que dimos a que se le hicieran peritajes psicológicos de su perfil y que por supuesto dijo que no. Yo aspiro a que la gente sepa y entienda que Billy Chapman no puede ser candidato, no va a ser candidato por ser un exconvicto electoral, por ser un misógino, por haber echado a la borda una honrosa posibilidad de dirigir a un municipio como Ahome, agregó.

El especialista en leyes explicó que nuestro presidente municipal es inelegible electoralmente, así como sus funcionarios más cercanos, pues por disposición expresa de los fallos definitivos en materia electoral no podrán ser partícipes de ningún proceso electoral.

Dijo que esta situación se debe al fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara por el delito de violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites.

En los próximos días se publicará en una lista del Instituto Nacional Electoral el nombre de todos aquellos presidentes municipales que atentaron en delitos políticos y de género para que ni siquiera sus partidos los tomen como posibilidad de ser candidatos y si así fuera el INE, de plano, deseche esos registros.

Recolección de basura

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa sostuvo que, sin duda, el cambio de la empresa recolectora de basura que brinda el servicio en el municipio es un negocio que pretende hacer el presidente municipal, precisamente antes de que se le acabe el mandato.

“Él considera que este es el año de Hidalgo y seguramente ha hecho ya sus negociaciones con esta empresa, pero lo lamentable aquí es que quien está sufriendo las consecuencias de estas malas políticas municipales en materia pública somos los ciudadanos. Evidentemente que hoy vemos que el problema de la basura es todavía peor y que además se convierte en un tema gravísimo de salud pública, porque esta nueva empresa no da el servicio en los días indicados y la basura se acumula en las calles y en las casas y genera grandes problemas de pestilencia de salud, de incorporación de moscas, de ratas, y entonces más allá de que legalmente es un yerro injustificado”.

Porque más que bien, dijo, es un contrato que se vino prorrogando y sin el afán de justificar que PASA sea una excelente empresa, pero cuando menos, resaltó, cumplía medianamente con sus funciones “y esta nueva empresa no nos cumple”.

Dijo que el problema del derecho de uso del relleno sanitario es una buena muestra que de manera unilateral quiso ejercer un derecho sobre terceros, se promovió una demanda de garantías que procedió y le dan una suspensión provisional “y seguramente le darán la suspensión definitiva donde la justicia federal los protege y los ampara, porque el municipio, como en muchos actos, violenta garantías, no respeta garantías de seguridad jurídica, de legalidad, de audiencia y de otras que la Constitución General de la República señala, y consecuentemente sucede eso. La empresa PASA reclama una indemnización y también va a proceder, y el problema va a ser ¿qué va a pasar cuando este gobierno termine? y ¿en qué condiciones contractuales deja la situación de un tema fundamental como es el de la basura?

Acusaciones contra funcionarios

Polo Palafox lamentó que la actual administración de Ahome se distinga por los señalamientos y acusaciones directas a funcionarios. Dijo que son más de tres funcionarios los que han sido señalados, pero destacó el nombre del director de inversiones.

“Es muy lamentable porque si algo debe hacer un gobierno que se diga incluyente y democrático, es ser una muy sana relación con los emprendedores y con los empresarios e inversionistas locales nacionales e internacionales; finalmente una buena forma de generar el desarrollo económico y la actividad financiera es a través de la inversión. Nuestros empresarios locales son una buena fuente de ello, pero me he encontrado a muchos empresarios, de medio nivel hacia arriba, que hace varios meses decidieron retirarse de Ahome y comentaban que se iban porque la autoridad los pretendía fraudear con cantidades de dinero para que sus fraccionamientos o gestiones, que en condiciones normales fluyen, hubiera una contraprestación de naturaleza financiera”.

Señaló directamente como operador de esta acción fraudulenta y corrupta a Paúl Corona, director de Inversiones del municipio.

El operador al que acusan es un personaje de nombre Paúl Corona, por lo que en los próximos días la Federación de Abogados de Sinaloa va a solicitar a la Unidad de Investigación Financiera que cheque cuál es su status, su triangulación de capital, aclarar cómo llegó y cómo está ahora, más allá de que hay una serie de irregularidades, porque él siendo funcionario es también proveedor directo del Ayuntamiento en una clara posición de conflicto de intereses.

Juicio político

Polo Palafox destacó que siempre han existido instrumentos constitucionales como los juicios políticos que no han podido avanzar por diversas circunstancias, pero que este es un buen momento de retomarlos, más allá de que esté por terminar esta administración pública municipal, resaltó, si la perspectiva que los cuerpos colegiados, asociaciones civiles y sociedad en general observan a partir del gobierno actual, es que en Ahome la democracia está cercenada, “que hay una administración pública pésima, ineficiente y altamente corrupta, quizá la más corrupta en la historia de Sinaloa, con un personaje que desde hace año y medio como representante de Federación de Abogados de Sinaloa dije que era un orate, y hoy ratificamos con toda la concatenación de actos, que no solamente es un orate y un tipo desequilibrado, seguramente con graves problemas psicológicos, sino que además es un delincuente de cuello blanco que mucho afecta el desarrollo económico del municipio y que lamentablemente no se ha escuchado desde el Congreso del Estado que Ahome rechaza total y absolutamente, con pruebas fehacientes y comprobables en su momento, que ya se hubiera declarado un juicio de procedencia política en contra del alcalde y que la administración pública de Ahome está en una situación caótica y desastrosa, inaceptable para los ciudadanos que siempre queremos más y mejores servicios”.

Polo Palafox lamentó que actualmente se tengan servicios públicos carísimos.

Dijo que las calles de la ciudad parecen los cráteres de la luna.

“En Ahome se amenaza y se transige legalmente en contra de altos empresarios de la localidad, se rebasan los comités de compras, se administra unilateralmente, se trae de fuera a funcionarios que cobran cantidades estratosféricas y les ponen guaruras sin justificación legal alguna, en suma es una administración pública fallida inconstitucional e ilegal, que afortunadamente ya no tendrá la posibilidad de volver a elegirse como una opción electoral, fundamentalmente porque además de ser un misógino y un agresor de la ley, también ahora es un exconvicto electoral, y vemos claramente que por disposición del Tribunal Electoral todos aquellos que tuvieron delitos de violencia política o de género en contra de compañeros de esa administración ya son prácticamente inelegibles para puestos de elección popular.”

Cobros de predial

En un análisis legal, el abogado lamentó las recientes declaraciones de la tesorera del Ayuntamiento de Ahome, Ana Ayala, de que mandaría a buró de crédito a los contribuyentes que no paguen el impuesto predial urbano.

“Legalmente, a juicio de nosotros, eso es improcedente porque, bien se señala, no es un crédito, sino que es un impuesto, y en muchos casos, si bien es cierto es obligatorio en conformidad con la Constitución General de la República, también es cierto que el ciudadano puede tener recelo cuando ve que un gobierno es insensible o es corrupto y se separa de las necesidades de la sociedad que en teoría representa, por lo que tiene posibilidad de poner en duda a esa autoridad y esperar, cuando menos, a que llegue la otra administración para ponerse al día, o en su caso, también le decimos a la ciudadanía que tenemos la posibilidad de ir ante el Tribunal Administrativo Contencioso y nosotros lo ayudamos, donde sólo pagarán el principal.”

Esta medida, resaltó, evidentemente es ilegal, es inconstitucional y no va a proceder, pero el tema central de ellos es cómo asustar a la gente para que lleven dinero “y que el gobierno lamentablemente tenga recursos de donde disponer para su peculio, para incrementar ilegalmente su patrimonio y sus cuentas bancarias”.