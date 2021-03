La agente de policía Juana de Jesús recibe reconocimiento Mujer Ahomense 2021 

Sinaloa.- El Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, llevó a cabo la entrega del reconocimiento Mujer Ahomense 2021, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer 2021.

La agente de policía, Juana de Jesús Burgos Galaviz, encargada de la Unidad de Equidad de Género, de Seguridad Pública Municipal de Ahome, fue una de la cinco galardonadas por su destacado desempeño a lo largo de 13 años dentro de las filas de la Policía Municipal.

“Gracias por este primer reconocimiento, después de 13 años de servicio. Hasta que voltearon a ver a la mujer, la verdad que no las voy a defraudar a las mujeres y sepan que cuentan conmigo para todo, que tienen una amiga, cuando quieran platicar”, dijo.

Agradeció a Dios, a su familia, compañeras y al Director de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, por haberle brindado esta oportunidad, el de encabezar esta nueva Unidad de Equidad de Género, de reciente creación que ha arrojado resultados positivos.

Tengo una trayectoria de 13 años, en operativos y donde me han colocado, en todos lados. Gracias por el apoyo de mi jefe y este logro me ha hecho llegar hasta donde estoy. Es una labor muy grande, porque entregamos la vida, todo un sacrificio, no tenemos días festivos, Navidad, cumpleaños, fiestas, pero bien vale la pena”.