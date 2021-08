La alerta por Covid-19 desestabilizó a las familias: psicóloga de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El mantenerse alerta ante la pandemia por el Covid-19 y por seguir los protocolos sanitarios ha desestabilizado a las familias en muchos aspectos, consideró la psicóloga educativa de Los Mochis, Diana Jazmín Martínez Sandoval.

Mencionó que desde la cuestión emocional y psicológica se puede mencionar que cuando la pandemia inició había mucha información respecto a cómo cuidarnos, a cómo seguir los protocolos, el mantenerse en casa, el uso de gel, de cubrebocas o la sana distancia, el abstenerse de participar en reuniones o eventos masivos y toda esta información que llegó y se atendió, quizá en un primer momento, dijo, por cuestión de salud, de temor, de condición a que había personas cercanas, como familiares y amigos que comenzaron a contagiarse y que no existía un parámetro de qué es lo que podía suceder con el Covid-19 y las consecuencias que traería; por tal motivo fue una situación que se atendió por la gran mayoría de las personas, pero en la misma medida que se atendió también se fue perdiendo la parte de continuar con los protocolos y estar alerta.

“Lo que pudo haber afectado fue que comenzó a llegar información desde diferentes medios, de diferentes puntos de vista, muchos reales, muchos otros con fundamento, desde las opiniones de personas que a veces aseguraban cosas sin un fundamento ni bases científicas, y la gente empezó a perder tanto el interés como la credibilidad de lo que surgía de la pandemia y fue cuando comenzó a bajar esa alerta, que podemos mencionar como tal, sobre los cuidados, las atenciones y seguimientos que se tenían que dar y fue cuando empezamos a cambiar y comenzaron a hacer una vida rutinaria, aun cuando hablábamos de que no volveríamos a tener la misma vida de antes. Aun así creo que las personas dejaron de atender esta parte y fue cuando comenzó a haber cambiantes en cuanto a los semáforos, a que comenzamos a confiarnos en tener que hacer una vida que pudiera llamarse normal”, explicó la especialista.

Violencia familiar

Al hacer referencia a las problemáticas de violencia intrafamiliar durante la pandemia, Martínez Sandoval resaltó que se puede iniciar con el análisis respecto a las cuestiones que han vivido las familias, las cuales han venido a afectar a quienes no tenían estas condiciones de vida en cuestiones de inestabilidad emocional, problemas psicológicos, problemas económicos, pérdidas familiares y todas estas cuestiones que llegaron a afectar a cada uno de los integrantes en cuestión de generarles estrés y ansiedad que comenzaron a descargar a como podían.

“No se justifica que lleve a una problemática en cuestión de violencia o de agresiones dentro del hogar, es algo que se tendría que atender y dar un acompañamiento, porque están viviendo en condiciones que antes no conocían y no enfrentaban: el hecho de mantenerse más horas dentro del hogar que antes por las actividades que realizaban, no compartían el tiempo que tenían que compartir y muchas familias se vieron obligadas a hacerlo así y hay familias que no lograron entenderse, no lograron apoyarse y no lograron disfrutar estos momentos porque era muy difíciles cuando había condiciones de estrés y ansiedad que no lo permitían, pero había otras que de alguna manera buscaron las estrategias, quienes tenían algún seguimiento en terapia por condiciones familiares, pero hay quienes no lo vivieron así; sin embargo, hay muchas instituciones gubernamentales que están proporcionando este tipo de acompañamientos para poder favorecer las condiciones que hay en casa y minimizar las condiciones de violencia en las familias, pero que consideren que el apoyo es necesario para tener una estabilidad como familia y sociedad”.