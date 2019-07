La ayuda llenó de alegría a Karla Yesenia y su familia

Los Mochis, Sinaloa.- Al publicar la desgarradora historia de Karla Yesenia “N” y sus gemelos de 7 meses de edad en el periódico EL DEBATE, la ayuda comenzó a llegar a la vida de esta familia para alivianar el pesar de su triste realidad.

La joven de 32 años de edad padeció meningitis cerebral a los pocos meses de su nacimiento, enfermedad que truncó su vida y le dejó secuelas imborrables que le impiden valerse por sí misma.

Pero además de su discapacidad, un terrible suceso robó su inocencia: en febrero del 2018, Karla Yesenia fue víctima de abuso sexual y su caso está siendo investigado por la Vicefiscalía Zona Norte.

Debido a ese lamentable suceso quedó embarazada y dio a luz a gemelos en el Hospital General de Los Mochis. A la fecha, Carlos Tadeo “N” y Carlos Isaías “N” cuentan con 7 meses de vida. Su madre, María Guadalupe Ochoa Aragón, se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidarla, sin poder salir a trabajar en busca de una mejor calidad de vida para su familia.

Agradecimiento

En medio de su desesperación, a través del periódico EL DEBATE solicitó el apoyo del gobierno municipal y acudió a la buena voluntad de la gente para sobrevivir, y la bondad de sus semejantes se hizo presente.

“Me siento muy contenta porque muchas personas me han apoyando con depósitos en la tarjeta, le doy gracias a todos ellos que no conozco, y a Dios también; ojalá que lean mis agradecimientos porque no me alcanzará la vida para pagarles por su apoyo”.

Sabiendo que esta madre abnegada hace tortillas de harina para vender y así poder mantener a su familia y solventar los gastos del hogar, una persona le hizo un regalo muy especial.

“Me llamó una persona que trabaja con un señor para preguntarme si yo era la abuela de los gemelos que se habían publicado en EL DEBATE; le dije que sí. Me dijo que me tenía un paquete de harina de 10 kilos; yo le doy gracias a Dios porque me lo regaló para hacer tortillas, y de ahí saco para la comida y para mis nietos”.

María Guadalupe permanece en su hogar al pendiente de su hija y de sus nietos, incondicional al cuidado que requieren, pero imposibilitada para salir en busca de una vida mejor.

“Cuando me llaman me preguntan que si yo soy la abuelita de los gemelos que salieron publicados en EL DEBATE, yo les digo que sí, y todos me dicen que quieren ayudar. Gracias a todos los que tienen la amabilidad de apoyarme; a mí me gusta mucho trabajar, pero en estos momentos no puedo porque debo cuidar a mi hija discapacitada y a mis nietos de 7 meses”.

Pero en los momentos difíciles las palabras de aliento de quienes se comunican para ayudarlas reconfortan su alma.

“Al siguiente día que se publicó la nota, personas del DIF Ahome me trajeron leche y pañales, y me han estado apoyando mucho; desde que publicaron la nota no me ha hecho falta la leche ni los pañales, gracias a Dios”.

Agradece la bondad de las personas que, sin conocerlas, las han ayudado a sobrevivir en medio de su pobreza. A esa gente que les hace bien aun a la distancia.

Estoy muy contenta porque le compré una andadera usada a mis nietos gracias al apoyo que me dieron, también he estado comprando mandado

Una vez más solicita una beca para su hija con discapacidad, porque asegura que el tiempo no se detiene y hacer frente a la carencia es cada vez más difícil.

“Cuando he ido a tramitar la beca de discapacidad para mi hija a la oficina de Morena me han dicho que llega por etapas y por edades; ya tengo la documentación lista para cuando me digan que la pueden registrar. Esa beca sería un recurso seguro para mi hija y sus hijos; yo como sea sobrevivo, pero ellos no pueden valerse por sí mismos”.

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 6682053167 con Guadalupe Ochoa Aragón.

También puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel: 4169 1603 8400 6277.