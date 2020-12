La basura invade las calles de la colonia Jiquilpan en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que hace algunos meses entró una nueva empresa para el servicio de recolección de basura con la promesa de mejorar el servicio en la ciudad de Los Mochis, la realidad es que las cosas siguen iguales.

Así lo denunciaron vecinos de la colonia Jiquilpan, quienes aseguran que los camiones entran cuando quieren y que, incluso, no se llevan toda la basura aunque los mismos habitantes se lo pidan.

Las peticiones

“Es una pena, según sacaron a PASA que porque no pasaba, que daba mal servicio, pero esta está peor, tampoco pasa y cuando lo hace solo se lleva lo que le da la gana; por ejemplo, ahí en el solar que está enfrente de la primaria hay basura tirada, pero como no es un domicilio, pues no se la llevan y es un cochinero, es contaminación, además de que se ve muy feo”, declaró Rosa, vecina de este sector de Los Mochis.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades municipales para que ajusten a OPEcología y le exijan que recoja la basura como debe hacerlo.

En algunas de las calles de la colonia existen zanjas que nadie repara, además de baches y banquetas destrozadas; piden mayor atención. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Si se supone que el Ayuntamiento le está pagando, pues mínimo tiene que hacer bien su trabajo, es lo mínimo, porque además no creo que le paguen poco. Además hay muchas ramas que Servicios Públicos tampoco recoge y eso está muy mal”, indicó.

En algunos puntos de la colonia existen baches que la Japama dejó, los vecinos aseguran que tienen mucho tiempo esas reparaciones y la Japama no quita el escombro ni pone el pavimento. Foto: Debate

Los vecios también se quejaron de la Japama, pues señalan que dejaron escombro y baches en reparaciones que realizaron desde hace mucho tiempo.