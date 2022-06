"La ceguera no me frena": Enrique sale a ganarse la vida en calles de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El no ver no significa no hacer grandes cosas. Así lo demuestran algunas de las personas ciegas o con visibilidad reducida, que parecen tener una sensibilidad especial para salir adelante, como lo ha hecho Enrique Méndez Cervantes.

Enrique narró que perdió la vista a la edad de 45 años de edad por la diabetes, la cual le causó retinopatía diabética (desprendimiento de las retinas); no obstante, eso no le ha impedido seguir adelante en la vida a pesar de todos los obstáculos que ha enfrentado por ser ciego.

Él es originario de la Ciudad de México, con domicilio actual en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin embargo, tiene un par de semanas que está en esta ciudad de Los Mochis dedicándose a la venta de bolsas para la basura en la vía pública.

“Antes de perder la vista me dedicaba a instalar alarmas, video, GPS, es decir, que los autos tengan aditivos de seguridad para evitar que estos sean robados, o bien localizarlos”, enfatizó.

Enrique, mejor conocido entre sus amigos como Henry, reconoció que para la gente ciega o débiles visuales, las oportunidades de trabajo son mínimas debido a que en las empresas no hay áreas de empleo para ellos.

“Es prácticamente imposible que alguna empresa nos dé trabajo, pues para ellos un ciego es una persona que les estorba”, enfatizó.

Enrique señaló que en el CRI de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, le enseñaron a usar el bastón para ciegos, el alfabeto braille, el manejo de computadora, así como el manejo de teléfonos celulares.

“A pesar de estar capacitado y tener el conocimiento de herramientas de oficina, no he logrado encontrar una empresa que me dé empleo. Ahora imagínate las miles de personas que son ciegas y no tienen la capacitación, no tienen ni la más remota posibilidad de encontrar un empleo”, enfatizó.

Enrique agregó que también está capacitado para dar masajes relajantes, trabajo que en ocasiones le llaman para dar esa terapia de relajación.

“Gracias a Dios y a mi esfuerzo tengo la capacidad de desplazarme de manera independiente, estoy capacitado para generar mis propios ingresos; sin embargo, aún le falta a la gente cultura de ayudar a sus semejantes, no hay empatía hacia los discapacitados”, puntualizó.

Asimismo, Enrique dijo que quien esté interesado en emplearlo pueden localizarlo en el teléfono 33 24 93 14 64.

“Yo puedo capacitar a personas en cuestión de instalación de alarmas, GPS, luces neón, audio, entre otros aditivos para automóviles. Además como ya lo dije, puedo dar masajes relajantes”, subrayó.