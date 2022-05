"La chamba se hace con actitud": Isaí recorre a pie las calles de Los Mochis para vender frutas de temporada

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las altas temperaturas que se han comenzado a registrar en la ciudad de Los Mochis, no son impedimento para que Isaí recorra las calles a pie cargando algunas jabas de cartón con fresas y arándanos.

Tal y como lo hacen todos los días decenas de personas que se dedican al comercio ambulante, Isaí Cabral desde hace más de 15 años se dedica a la venta de frutas de temporada.

Él es originario de esta ciudad de Los Mochis, es un padre de familia que tiene que salir a vender su producto para poder llevar el sustento a su casa, pues de él dependen económicamente.

“Ahorita estoy con la venta de fresa y arándanos, pero ya comenzaré a vender melones, después será uva y así voy vendiendo de acuerdo a la temporada” enfatizó.

El señor Isaí reconoció que actualmente las ventas están regulares, pero que al final del día sí obtiene ganancias para el gasto de la casa, aunque en ocasiones sí se ven en situaciones complicadas, ya que no siempre las ventas son buenas.

“En el comercio como en muchos otros giros le batallamos, todos los comerciantes ambulantes o fijos estamos en la misma situación, las ventas son difíciles, por ello hay que tener una buena actitud para que nos vaya bien”, subrayó.

Tiempos difíciles

Asimismo, Isaí señaló que trata de vender toda la fruta con la que sale, pero en ocasiones solamente trabaja ocho horas y si no logró vender todo el producto aún así se tiene que ir a su casa, puesto que tiene otras obligaciones que atender.

“Sí trato de vender toda la fruta, pues hay que sacar dinero para cuando vienen los pagos de agua, luz, otros gastos que hay que cubrir, no siempre se puede, pero tratamos de que haya dinero para que en la casa no falte, pues como se dice, los hijos piden, ellos no ven si hay o no”, enfatizó.

La competencia

El comerciante dijo que el margen de ganancia de la venta de fruta no es muy grande, sobre todo porque hay mucha competencia, hay mucha gente que quedó sin trabajo durante la pandemia y tuvieron que incursionar en el comercio informal y en cada esquina hay vendedores de frutas.

“Afortunadamente hay clientes para todos, es verdad, somos muchos vendedores ambulantes, pero afortunadamente logramos las ventas, tardamos más, pero al final del día vendemos nuestra mercancía”, resaltó.

Isaí señaló que su negocio lo inició con recursos propios, inicialmente, batalló para la inversión, pero poco a poco fue viendo la manera de recuperar su dinero, pues 15 años en el mismo oficio ya sabe cómo serán las ventas, cuánto hay que invertir y qué cantidad comprar de producto.

“Al final del día, no es malo que haya otros comerciantes de frutas, pues el pastel es grande y hay que repartirlo, no hay que ser egoístas”, señaló.