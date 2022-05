"La chamba va lenta pero segura": Joel decidió probar suerte en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Joel Camez es originario de Nogales, Sonora; sin embargo, lleva varios años viviendo en esta ciudad de Los Mochis, en donde inició desde hace dos años un pequeño negocio informal de venta de discos musicales CD, así como memorias USB, también con música variada dependiendo del gusto de los clientes.

Le gustó Los Mochis

Además, el joven dijo que estuvo algunos meses en Guasave, pero que tras ver que ahí no había futuro, decidió probar suerte en esta ciudad de Los Mochis, por lo que se quedó a vivir aquí para incursionar en el comercio.

“Cuando estuve trabajando en una tienda comercial en el área de limpieza, veía que no me alcanzaba el dinero, y pues, decidí salirme, ya que gastaba mucho en camiones. Tenía un horario quebrado, es decir, iba y venía. Al final de la quincena era muy poco lo que me quedaba”, subrayó.

El joven comerciante señaló que el área para vender sus discos y memorias es por la calle Zaragoza y Obregón.

Ya tiene sus clientes

“Aquí la gente ya me ubica, me busca para pedirme música, hago la lista de sus canciones y al día siguiente se las entregó. Hay días buenos y malos; en estas fechas es muy baja la venta”, subrayó.

Asimismo, Joel Camez señaló que los meses de noviembre, diciembre y enero son días buenos, ya que las ventas se incrementan bastante.

“Los CD aún se venden bastante, por lo menos yo aún los vendo, más que las memorias, ya que estas traen demasiada música y a la gente no le gusta estar buscando, se enfada, y en los CD les caben menos canciones. Es más rápido buscar las canciones que les gustan”, enfatizó.

Joel comentó que ahora que se acerca el Día del Padre hará una estrategia de venta para generar más ganancias y seguir en la preferencia de sus clientes.

“He pensado en hacer una rifa, ya sea de una bocina de esas que se les pone USB o bien, también rifar una botella de Whisky una Buchanna’s, solo me falta decidir cómo le haré para dar los boletos, es decir, en la compra de cuántos discos regalarles un boleto para que participen”, subrayó.

Joel Camez dijo que en ocasiones se va a los tianguis que se colocan en los diferentes puntos durante la semana, ya que también los tianguis son buenos puntos de venta para sus discos.

“Con esas ganancias voy pagando mis deudas, compro la comida, ropa y pues, lo que se va necesitando para los gastos de la casa”, enfatizó.