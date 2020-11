La clausura de Mi Salud en Los Mochis es una revancha contra EL DEBATE: Lucio Tarín

Los Mochis, Sinaloa.- “La clausura de Mi Salud es una revancha contra el periódico EL DEBATE por no plegarse a ser sumisos, por no ser subordinados del presidente municipal y creo que hoy EL DEBATE está siendo acosado y reprimido”, consideró Lucio Tarín Espinoza.

El integrante de Morena dijo que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, tiene una actitud desastrosa, que poco ayuda y que en vez de sumar perjudica el diálogo entre los diversos sectores sociales y empresariales de la región.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Billy Chapman, está ejerciendo una actitud dictatorial, soberbia, sumamente está embebecido en el poder, alguien que estuvo más de 30 años fuera de Los Mochis quiere llegar a tratar de imponer su cacicazgo y no lo podemos permitir, ni organizaciones, ni empresas, ni ciudadanos en general podemos permitir que alguien quiera imponerse en esa actitud”, agregó.

Tarín Espinoza recalcó que Billy Chapman ya se confrontó con los sectores sociales, con los sectores empresariales y con cualquier gestor de ciudadanos.

“Queremos decirlo muy claro, lo digo como integrante de Morena, él no nos representa, él no es Morena en lo absoluto, él no es Morena, es un priista disfrazado que llegó y está ejerciendo un poder que no le corresponde y lo está haciendo de manera dictatorial y soberbia. Es un año que nos queda, un año perdido para los ahomenses”.

El morenista ahomense, Lucio Tarín, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

El morenista ahomense expresó su solidaridad con las empresas del grupo EL DEBATE, que consideró que brinda un servicio de salud esencial y a bajo costo para la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado al sector empresarial a mantenerse unidos, “que levanten la cabeza, que no sean sumisos, que si hoy es EL DEBATE, mañana puede ser cualquier otra empresa como lo fue PASA y el restaurante Sushiko, al margen de estar de acuerdo con el servicio de PASA, él ha hecho un abuso de poder, con un cabildo sumiso, que no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos queríamos, con un cambio en el estilo de gobernar y lo que él está haciendo es unificar a todos pero en contra. Es necesario que se unan, que sean solidarios con la empresa EL DEBATE y que no permitamos más atropellos”.

El morenista Lucio Tarín Espinoza recalcó que este tipo de atropellos los ha hecho contra quien se le opone, “es un Napoleón disfrazado, dictador, que llega con un cambio en el gobierno y solo ha demostrado una actitud enfermiza de poder que no corresponde a una ciudadanía democrática y a los tiempos que estamos viviendo”, concluyó.