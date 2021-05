La colonia Ferrusquilla de Los Mochis, en completo abandono

Los Mochis, Sinaloa.- Calles sin pavimentar, zonas completamente a oscuras, basura en cualquier esquina y un sinnúmero de predios llenos de maleza, sólo son algunos de los problemas que vecinos de la colonia popular Ferrusquilla tienen que soportar.

Al respecto, Carlos Navarrete, vecino de este asentamiento de la ciudad de Los Mochis, comentó que desde hace algunos años el gobierno municipal de Ahome se ha olvidado de ellos, tan es así que las familias más pobres también dejaron de recibir beneficios.

Molestia

“Pues una cosa es lo que nosotros podamos decir, pero basta con que den un recorrido por la colonia para que vean como está: hay muchas calles sin alumbrado, ni qué decir que no nos ha pavimentado muchas de las calles, y ni cuartos hicieron.”

En ese sentido, comentó que la pasada administración edificó algunos cuartos para las familias más necesitadas, apoyo que quedó, al parecer, completamente cancelado.

“Pues sabe para dónde llevarían los apoyos los del Ayuntamiento porque para acá no, cuando mucho le dan a uno una despensa y porque tiene que ir por ella al Ayuntamiento y si no, no te dan nada.”

Calles sin pavimentar y montones de basura en la colonia Ferrusquilla. Foto: Libertad Montoya/ Debate

En esta colonia popular existen muchos solares baldíos que se han convertido en basureros clandestinos y nadie hace nada. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Muchas de las calles de la Ferrusquilla están a oscuras; los vecinos dicen que han reportado este problema, pero nadie les ha hecho caso; esperan que ahora sí los atiendan porque no aguantan. Foto: Libertad Montoya/ Debate