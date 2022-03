La constancia es importante: Bruno, comerciante de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Bruno Ayala Félix es originario del estado de Zacatecas; sin embargo, hace 54 años se vino a vivir con una tía y desde entonces radica en esta ciudad de Los Mochis.

“No tuve la oportunidad de estudiar, pero siempre he trabajado para ganar unos pesos, en mis primeros años trabajé como albañil y en otras chambitas, las cuales combinaba en la elaboración de chicharrón de cerdo, actividad que hago desde hace muchos años” subrayó.

Don Bruno precisó que en los últimos 10 años se ha dedicado de tiempo completo a la elaboración de chicharrón, ventas que se han mantenido bajas debido a que la pandemia de Covid-19 vino a afectar porque la gente se quedaba en sus casas.

“Para poder tener unas buenas ganancias necesito vender por lo menos 30 bolsitas, las cuales las doy en 30 pesos, las cuales salgo a vender tres veces en el día para no cansarme”, resaltó.

Recorre las calles

El chicharronero señaló que en su triciclo recorre gran parte del sector centro de la ciudad, así como los diferentes tianguis que se instalan en la zona urbana de Los Mochis.

Asimismo, aseguró que él mismo elabora los chicharrones, ya que si no fuera así, este no sería negocio, pues es un proceso muy laborioso. No se requiere mucha inversión de dinero, pero sí se lleva mucho tiempo para hacerlo, como unas ocho horas.

“Afortunadamente el dinero que saco de esta venta del chicharrón es para mí y para mi doña, con ese dinero pagamos los gastos de alimentos y recibos de agua, luz, así como otros gastos que se tienen que cubrir”, resaltó.