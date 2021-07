La constancia ha sido la llave de mi éxito: Jorge se gana la vida como cerrajero en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Jorge Sánchez Medina aprendió el oficio de cerrajero desde 1994, pero desde hace 4 años se dedica a esta actividad por completo en la ciudad de Los Mochis.

Originario de Tuxtepec, Oaxaca, llegó ese mismo año con su esposa a vivir a esta ciudad en búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Fue en ese entonces cuando su suegro, Nicolás Hernández, también de Tuxtepec, le enseñó el oficio de la cerrajería.

“Cuando llegué aquí busqué la manera de subsistir y he trabajado en otras cosas también, como almacenista, pero en sí ahorita me estoy dedicando a la cerrajería”.

Autoempleo

Uno de los principales motivos por los cuales le gusta este oficio es porque dispone de más tiempo y es su propio patrón.

“Tengo muchas ventajas, pero tal vez no tengo las prestaciones que se tienen en una empresa. A mí me liquidaron en la empresa donde yo estaba y ya me dediqué completamente a esto. Busqué trabajo en otro lugar, pero lo cierto es que ahorita no ofrecen buenos sueldos”.

Sacar duplicado de llaves es un trabajo que le ha resultado redituable para sacar adelante a su esposa y sus dos hijos.

No todos los días resulta redituable, hay días que me va bien y otros no tanto, pero sale para comer y alcanza para los gastos del hogar”.

Jorge Sánchez abre su negocio, ubicado en Genaro Estrada y bulevar Antonio Rosales, desde las 9:00 horas de lunes a sábado.

Un minuto es el tiempo que dura cada uno de los duplicados de llaves. Jorge Sánchez hace su trabajo con mucho orgullo y responsabilidad. Foto: Debate

Menciona que el trabajo de apertura de carros y casas es lo que realmente le reditúa.

Expone que los duplicados de llaves han ido aumentando de precio conforme los años, pues desde 12 pesos han subido hasta 25 pesos, pero estos son de acuerdo al tamaño y el precio que maneja el material el distribuidor.

“Algunas llaves son más caras, incluso uno piensa que las más chiquitas son las más baratas y pueden ser más caras. Muchas personas piensan que la llave de fierro pero el material es latón, y el que sea latón hace posible que nosotros podamos trabajar en material”.

Jorge ha utilizados las redes sociales para promocionar su negocio. Foto: Debate

La llave del éxito

Jorge Sánchez expone que la constancia ha sido la llave del éxito para permanecer en este oficio, así como ofrecer trabajos de calidad para conservar a los clientes y sumar nuevos.

“Los duplicados que realizo al día varían, hay veces que puedo sacar cinco, hay días que puedo sacar hasta 10. Antes cuando estaba funcionando el Santa Fe, era mayor la demanda”.

Una de las cosas a las que ha tenido que recurrir para incrementar sus servicios es a la creación de una página de Facebook llamada Cerrajería Mochis.

Antes me manejaba con tarjetitas de presentación y empecé a ver que mi esposa y mi hija hacían algunos anuncios para vender cositas o algo, y dije voy a probar y me puse también hacer mi página”.

Manifiesta que utilizar esta plataforma le ha dado resultado. “Si no fuera por eso, yo ya estuviera buscando otro lugar”.

