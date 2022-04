La consulta sobre la revocación de mandato fue para vanagloriar a AMLO: líderes partidistas en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La consulta sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo este domingo no fue otra cosa sino un ejercicio para vanagloriar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron líderes partidistas.

Y es que consideraron que este ejercicio no solamente fue un fracaso por el número de personas que participaron, sino que fue un gasto excesivo el que se generó.

César Emiliano Gerardo, dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome se refirió al costo de más de mil 600 millones de pesos para esta consulta que no dijo, no fue un ejercicio democrático.

“Lo que vivimos no fue un ejercicio democrático. Morena se enfrascó desde un principio desde en esta revocación de mandato que debió haber promovido la ciudadanía y no lo solicitaron la revocación de mandato sino como ratificación de mandato y aprovechar para llevar a cabo eventos masivos por todo el país”, indicó.

En ese sentido, se refirió a que el mismo presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, se trasladó a todo el país encabezando reuniones para poder promover la revocación de mandato que insistió, no fue otra cosa que la ratificación de ellos como partido.

“Es muy desafortunado que hayan gastado tanto dinero y que no se haya aprovechado como tal un ejercicio democrático que debe de haber sido así. No estamos en contra de la revocación de mandato, somos promotores de la democracia, pero estamos en contra de que se haya gastado tanto recurso y que no se ha utilizado para aprovechar la participación ciudadana”, abundó.

Por su parte, Ariel Aguilar, dirigente del Comité Municipal del PAN en Ahome, calificó como un fracaso este proceso que lo que hizo fue demostrar la caída del partido, esto, sostuvo, por el número de participación que hubo.

“Fue un completo fracaso de inicio porque solamente participó cerca del 18 por ciento de los electores, además de eso, la gente le está diciendo no a las políticas de Morena, le está diciendo no a las decisiones que se están tomando desde el gobierno y lo demostraron 8 de cada 10 electores que no acudieron a las urnas”, enfatizó.

En el caso de Ahome precisó que en el 2018 tuvo cerca de 120 mil votos Morena y sus aliados; en el 2021 cerca de 85 mil votos y en este ejercicio sobre la consulta de revocación de mandato apenas llegaron a los 65 mil electores.