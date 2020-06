La cuenta pública de Ahome está viciada: síndica procuradora

Los Mochis, Sinaloa.- La cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 está viciada. No se cumplió con lo que mandata el reglamento, el cual establece que para ser enviada a la Comisión de Fiscalización del Congreso debió haber pasado con anterioridad por Cabildo, y en Ahome no sucedió así, sostuvo Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora explicó que una vez más la tesorera municipal, Ana Ayala Leyva, violentó lo dispuesto por el Teesin con relación a no obstruir sus facultades, pues afirmó que en ningún momento se le hizo llegar la información para su revisión.

Motivos

“La verdad representa una gran satisfacción que algunos regidores apoyaron todo este término. Nuevamente ella (Ana Ayala) está incumpliendo con una sentencia. El Tribunal Electoral les está indicando que dejen de obstruirme el cargo y que me dejen desarrollar mis funciones, y no lo está haciendo así. Me sigue violentando en el momento en que me pasa por alto y lleva al Congreso la cuenta pública”, señaló.

La funcionaria municipal sostuvo que en 18 meses de la administración nunca se le ha entregado el informe de la cuenta pública, pero sí se le ha dado trámite en otras instancias.

Intenciones

“Ellos (funcionarios) mandaron la cuenta pública al Congreso del Estado, a la Comisión de Fiscalización el día 20 de abril. Lo que ellos querían era subsanar este problema, decir que no habían podido sesionar por la contingencia, pues hay que recordar que la cuenta pública tiene que ir acompañada de la sesión de Cabildo para que pueda ser aceptada, por eso la insistencia de que hubiera una sesión, y afortunadamente hubo entendimiento de la mayoría de los regidores”, indicó.

Por último, Valenzuela Benites comentó que en teoría tendrían que haberle entregado la cuenta pública de todo el año para su revisión.

“Por ejemplo, ayer (miércoles) se rechazó la cuenta pública, ese mismo día tendrían que habérmelo pasado y no fue así. Y si no me lo pasan seguirán violentando lo dispuesto por el Tribunal. Nosotros habremos de hacer lo propio ante la Comisión de Fiscalización por haber recibido la cuenta pública viciada, al igual que en la Auditoría Superior del Estado.”

