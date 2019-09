La economía está completamente estancada: Enrique Yamuni

Los Mochis, Sinaloa.- En México la economía está estancada porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido capaz de infundir confianza en los empresarios, y la inversión está parada, manifestó Enrique Yamuni Robles.

El director general de Megacable dio entrevista a EL DEBATE minutos antes de sostener una charla con estudiantes durante el Seminario para Jóvenes Emprendedores que realiza el Club Rotario del Valle del Fuerte.

¿Qué opina del proyecto de presupuesto para el 2020?

Yo creo que es un muy mal presupuesto. Es un presupuesto que no lleva inversión pública, que no se está invirtiendo en infraestructura, y lo que puede hacer grande a un país y que se desarrolle es precisamente la infraestructura.

Entiendo en la lógica del presidente que dice que hay que ayudar a la gente más amolada, yo creo que sí, pero no es la manera de hacerlo. En mi opinión, sí hay que hacer algo por mucha gente, pero no en la manera como se está haciendo.

Deberíamos de invertir más, crear más trabajo. No generar la expectativa de ver qué me va a tocar. Y por otro lado, a los estados los están secando.

Entiendo la lógica del presidente de que los estados eran un barril sin fondo en muchos casos, pero no es el caso de todos y tampoco es conveniente cortar, porque lo que los estados están haciendo es cortar inversión, no cortar gasto, y eso va a hacernos mucho daño en el mediano y largo plazo.

¿A qué rubro se le debería de invertir más, a qué se le debería de apostar?

Primero en seguridad y Estado de derecho. El sistema judicial del país es un desastre, y la seguridad es un desastre mayor. Y por otro lado, las labores básicas del Estado mexicano, de cualquier estado, deben ser a parte de la seguridad, tiene que ser la educación, la salud y la infraestructura, crear infraestructura para crear riqueza, carreteras aeropuertos, no nada más eso, arreglar escuelas, hospitales e invertir en seguridad.

Estamos invirtiendo en mucha gente, en muchos policías, pero necesitamos invertir más en inteligencia y tecnología para estar más arriba de los delincuentes.

¿Qué aprueba y desaprueba del actual Gobierno?

Apruebo sus ganas de mejorar el nivel de vida de la gente, pero desapruebo su manera de hacerlo. Creo que no lo está haciendo de la manera correcta, porque desde tiempos bíblicos se dice que si quieres ayudar a alguien, enséñale a pescar y no le des el pescado.

Yo creo que tenemos que crear empleos y no regalar el dinero. Creo que tenemos que regalarlo en ciertos niveles, a cierta gente que no tiene otras posibilidades. Creo que a los adultos mayores hay que hacerles justicia, pero no a todos, hay gente que tiene pensión del Seguro Social, del ISSSTE, y hay gente que no la necesita. Realmente hay que invertirle mucho, pero mucho más a la educación, pero no de la manera en que lo están haciendo.

Están haciendo cien universidades que van a sacar alumnos mal preparados, cuando deberíamos estar invirtiendo en las universidades que ya tenemos y exigirle a las universidades que utilicen los recursos.

La gran mayoría de las universidades públicas en este país son presas de caciques que utilizan el presupuesto para los intereses que a ellos más les convengan, y la educación muchas veces pasa a segundo plano. No es una universidad, son muchas universidades públicas en las que pasa eso.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento económico para en el país para cierre de este 2019?

La realidad es que son tiempos difíciles, no vamos a crecer, el país no va a crecer económicamente, ya lo vimos. Lo que tenemos que seguir haciendo es luchar para que el presupuesto que estamos viendo se modifique para que sea un presupuesto que empuje el crecimiento del país y la inversión.

¿Está estancada la economía de México?

Completamente estancada. ¿Qué se requiere para que crezca? Inversión. El presidente no ha sido capaz de infundir confianza en el empresariado y la inversión está parada. Voy a dar dos ejemplos nada más, la ley de extinción de dominio que tiene un montón de problemas, y la nueva ley fiscal que equipara la supuesta evasión fiscal con un narcotraficante, con un criminal de la delincuencia organizada. Eso no puede ser, yo creo que todos tenemos que pagar impuestos, pero no tenemos por qué estar sujetos al arbitrio de la autoridad, a puros supuestos, a ocurrencia de la autoridad, porque así está la ley.

La ley dice que si hay una presunción de algo, la autoridad fiscal tiene facultades completamente discrecionales y eso no puede ser. Si esas leyes no se cambian, no va a haber una confianza del empresariado, en mi opinión.

Por último, ¿cuál es el reto actual para Megacable?

El reto para nosotros es mantener los ritmos de inversión que tenemos para poder mantenernos en la vanguardia en los servicios y realmente tener el personal de calidad que necesitamos para poder cumplir las expectativas de nuestros consumidores.

EL PERFIL

Nombre: Enrique Yamuni Robles.

Lugar y fecha de nacimiento: Sinaloa, 1955.

Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco.

Ocupación: Director general de Megacable.

SEMINARIO

Gran éxito el encuentro del Club Rotario Valle del Fuerte

Con un lleno total en el salón Cantabria, el Club Rotario Valle del Fuerte realizó el Seminario para Jóvenes Emprendedores 2019, dirigido principalmente a jóvenes de universidad, quienes escucharon de viva voz la experiencia en los negocios de reconocidos empresarios locales como Enrique Yamuni Robles, director de Megacable; Luis Toledo González, de Casa Toledo; Jorge Arao Toyohara, de Los Nachos, y Grecia Guerrero Torres, de Manzara Gaudir.