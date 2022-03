La empresa de la basura que quiere el alcalde de Ahome no es inglesa, es de Cajeme: Polo Palafox

Los Mochis, Sinaloa.- Que la empresa RCR que quiere traer el alcalde de Ahome para la recolección de la basura no es inglesa, sino de Cajeme, denunció José Luis Polo Palafox.

"Invitamos al presidente municipal a debatir lo público en público y ofrecimos la asesoría para que este tema se hiciera en los causes de la legalidad, lamentablemente nuestro amigo el presidente permanenció callado y nosotros con ese silencio advertimos que lo que decíamos era verdad, era verdad que esta empresa no es inglesa, se llevó a cabo en Cajeme, era mentira que tenía más de 60 años, se dio de alta en el 2019, era mentira que cotizaba en la bolsa".

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin) mencionó que no hubo una licitación pública y todo fue en lo oscurito, además de que no se le dio vista a las Comisiones de Ecología y Salud del Cabildo como lo establece la propia Constitución en el artículo 28.

"A casi un mes y medio pusimos en el conocimiento del pueblo del municipio de Ahome, un hecho vergonzoso, un atraco al pueblo de Ahome generado por el presidente municipal, que tiene que ver con una concesión ilegal, inconstitucional, fuera de norma que hizo a una empresa aparentemente inglesa. Hoy podemos decirle al pueblo de Ahome este hecho pretende robarle, mentir y traicionar al pueblo de Ahome".

Agregó que en el domicilio legal de la empresa encontró un hospital de quinta categoría, cuyo accionista mayoritario es Marco Antonio Álvarez Giménez. "Estaremos investigando si esta persona tiene relación familiar con el presidente municipal, en los próximos días".

Destacó que la empresa es fantasma y solo se hizo para ganar los 5 mil millones de pesos.

"Somos un pueblo progresista que no vamos a permitir que un bandido los atraque de esta manera, prometió no robar, no traicionar, no mentir y con esto está mintiendo, traicionando y pretendiendo robarnos, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda".

Polo Palafox envió un mensaje al gobernador Rubén Rocha Moya y al presidente de la República.

"Para para que detengan este acto tan perverso de un político que pretende engañar al pueblo".

El presidente de la Fedasin retó al alcalde a un debate abierto.

"Insisto, sigue el debate abierto amigo presidente, debatanos públicamente, a qué le temes, no seas miedoso".

Polo Palafox promovió un amparo contra la concesión de la basura de esta empresa, ante el Juzgado Séptimo de Distrito, el cual fue desechado.

Dio a conocer que el jueves interpuso el recurso de queja.

"El asunto sigue vivo y está en manos de magistrados que decidirán en los próximos días dos cosas: que obliguen al tribunal séptimo de distrito a que reciba el asunto a trámite y en su caso otorgue la suspensión provisional o de plano confirma la sentencia".