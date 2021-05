"La gente no los quiere": Líder Camacho arremete contra Gerardo Vargas y Mingo Vázquez en debate

Sinaloa.- En la primera intervención durante el debate político organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IESS), Miguel Ángel Camacho Sánchez, candidato a la alcaldía de Ahome por Movimiento Ciudadano arremetió en contra de Gerardo Vargas Landeros de Morena-PAS y de Minga Vázquez del PT.

Durante su intervención, el líder Camacho se refirió a la “fama” que sus contrincantes tienen, especialmente Vargas Landeros.

“Decirles que estoy preparado, ahorita vengo de Bacorehuis conociendo las necesidades, estoy escuchando y quiero conocer cómo lo harán Gerardo Vargas Landeros y Mingo Vargas Landeros si es el peor gobierno que ha tenido. Gerardo, Mingo, no sé cómo lo van a hacer si la gente no los quiere, yo soy una persona seria, no sé cómo lo harás Gerardo porque la gente sabe quien es el líder Camacho”.