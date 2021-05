La gente no quiere gente mafiosa que le llamen por teléfono: Marco Osuna

Los Mochis, Sinaloa.- En estos momentos, lo menos que la ciudadanía quiere es que gente “mafiosa” que les llamen por teléfono para amedrentrarlos, declaró Marco Antonio Osuna Moreno.

El candidato a la alcaldía de Ahome por la alianza entre el PRI, PAN y PRD se dijo tranquilo de la aceptación que ha logrado entre los ahomenses descartando que esté haciendo uso de la fuerza o amenazas para conseguir votos.

“Nos han reportado que les hablan por teléfono para intimidarlos, se les acabó la campaña y nunca pudieron convencer, ahora lo quieren hacer a través de la intimidación, la gente ya decidió y lo que menos quieren es gente mafiosa que anden hablando por teléfono para decirles que si no votan por fulano van a perder tales o cuales derechos”, señaló Marco Antonio Osuna Moreno.

Asimismo, recordó que otros candidatos han hecho uso de información de programas de gobierno para conseguir datos personales de los ahomenses y girarles cartas domiciliarias para incitar al voto.

Cuestionado sobre la posición de los candidatos de Morena-PAS con respecto a que es la fórmula del PRI, PAN y PRD los que están intimidando a la gente, respondió que ellos en ningún momento han utilizado este tipo de recursos.

Yo no he mandado cartitas, ninguna he mandado”.