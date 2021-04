"La gente nunca ha tenido miedo a la pandemia de Covid-19 en Los Mochis"

Los Mochis, Sinaloa.- A más de un año de haber iniciado la contingencia sanitaria por el Covid-19, la realidad es que la gente sigue incrédula y eso se muestra por la movilidad social que aún existe y la falta de seriedad en los protocolos de protección, consideró Reyna Michelle Mexía Beltrán.

La presidenta del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis, A.C., dijo que esto sigue generando aumento en los casos positivos de Covid-19 y, por lo tanto, las consecuencias serían no solo en la sociedad en general sino en la comunidad de Salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Molestia

“A la gente nunca le ha dado miedo la pandemia, ha tenido una vida muy relajada, una vida muy normal y a veces los que nos sentimos vulnerables somos los del área de la salud porque conocemos todo lo que puede conllevar este padecimiento”, indicó.

Leer más: Clínica del Issste Los Mochis recibe más de mil claves de medicamentos

Asimismo, comentó que aún con las muertes registradas durante todo este tiempo, sigue habiendo personas que no creen en la enfermedad y, al final, eso genera un panorama más incierto.

“Mucha gente cree que ya le dio (Covid-19) y que no le va pasar nada o que es inmune o que no existe, todavía hay gente con esa idea. Son muchas teorías que realmente no tienen nada que ver y para nosotros, por ejemplo, en Semana Santa ya veíamos venir la tercera oleada, y si ustedes miran el mapa de Sinaloa, ha ido a la alza”.

Aunado a ello, agregó que están aquellos casos que no se registran en el sector salud público o privado, ya sea por falta de recursos, o bien, por decisión propia del paciente o familiares que se reúnan a recibir atención médica.

Reyna Mexía, presidenta del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis. Foto: Debate

Incertidumbre

“Imagínese todo lo que no se refleja porque la gente no llega a acudir, igual las áreas de hospital que ya estaban cerradas se van a volver a reactivar y eso nos dice que estamos ante una contingencia todavía”.

Leer más: México a punto de llegar a 215 mil muertes por Covid-19 mientras medidas se relajan

Por último, comentó que la mayoría de los médicos que conforman esta organización ya fueron vacunados, aunque dijo faltan algunos de la primera dosis y otros de la segunda dosis, confiando en que pronto se les aplique el biológico.

Pues la mayoría estamos vacunados, pero aún quedan pendientes. Esperemos que en este remesa se incluyan”.