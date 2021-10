La gran vocación de Ramón es servir a la ciudadanía: es voluntario en Cruz Roja Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que Ramón Moreno Solís tiene un año en la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, asegura que su pasión por la benemérita institución siempre ha estado en su sangre, debido a que su padre hace muchos años también estuvo ahí.

Comentó que en la Cruz Roja está como voluntario pero que también recibe un pago, que no es muy elevado, ya que no está trabajando tanto por el sueldo, sino por ayudar a la gente.

“Para estar aquí en la Cruz Roja se tiene que tener una gran vocación que les nazca y les apasione, porque estar aquí no es para todos, ya que tengo amigos que han ingresado, pero se dan cuenta de que no es lo suyo”, resaltó.

Recordó que cuando tenía 9 años de edad veía que su papá era socorrista de la Cruz Roja y que también otros familiares pertenecían a dicha institución.

“Desde niño comenzó a interesarme porque veía a mi papá que estaba en esto, pero también aquí en Cruz Roja hay personas que admiro y que me motivan para estar aquí. Yo estoy por vocación, la paga es más o menos, no es por el dinero estar aquí, es, más que nada, servir a la gente”, resaltó.

Ramón dijo que solamente ha atendido un accidente automovilístico en donde hubo muchos heridos y que ese lo ha dejado muy marcado porque fue muy fuerte, pero que eso no le ha hecho retirarse, debido a que ayudar a la gente es su pasión.

“En cada servicio que damos nos encontramos de todo, de personas que nos agradecen el servicio, así como de familiares que nos reclaman por el servicio que se les brinda. Todos los días nos enfrentamos a todo tipo de reclamos o de agradecimientos”, subrayó.

Dijo que antes de entrar a la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, tuvo un curso de capacitación para poder atender y brindar ayuda a la población que así lo requiera, ahí nos enseñan y nos dicen todo a lo que nos podemos enfrentar.

En la práctica

“Podrá alguien tomar los cursos y capacitarse teóricamente; sin embargo, ya en los hechos se ven muchas cosas no muy agradables cuando ocurre algún accidente y, si no soportas ver eso, ya no sigues aquí, como le ha ocurrido a algunos amigos que tengo, entraron, pero no les gustó lo que tenían que atender”, resaltó.

Ramón aseguró que el ambiente que se vive entre todo el personal es de cordialidad y compañerismo, pues todos ahí están porque tienen el mismo objetivo: ayudar a la gente.

“Aquí estaré siempre, tengo pensado estudiar, ya que tengo apenas 21 años, pero aún así seguiría de voluntario de la Cruz Roja”, subrayó.