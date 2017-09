"La heroína me hizo tocar fondo y estar solo"

Los Mochis, Sinaloa.- “Los jóvenes son las principales víctimas del alcoholismo y la drogadicción, todo por tratar de encajar en un grupo o salir de lo irreal”, dijo Jesús Alberto Verdugo Ruiz, mochitense de 31 años e integrante del Centro de Tratamiento Casa Hogar CRREAD.

TESTIMONIO

A pesar de su corta edad, Jesús ha pasado por muchas cosas, incluida la cárcel, todo por culpa de consumir heroína.

“Yo era un joven dedicado, practicaba fútbol y béisbol. Era bueno, pero a mis 14 años quise hacer algo diferente con mi grupo de amigos... probé las drogas. Nunca creí que me llevaran hasta los lugares en que estuve. Defraudé principalmente a mi familia”, dijo.

Señaló que mientras se mantuvo en el consumo de las drogas se olvidó de todo tipo de responsabilidades, incluidos escuela y trabajo, por lo que para drogarse se veía cerca de delinquir.

“Lo único que quería era drogarme. Me hice adicto a la heroína, todos me conocían como una persona drogadicta, todo me ubicaban así. Toque fondo, fui a dar a prisión por delito de robo; no tenía familia, no tenía dinero y las ganas de seguir drogándome aumentaban... lo peor fue que me di cuenta que estaba solo. Había dos opciones, seguir solo hasta la muerte o buscar otra salida”, expresó.

SU REHABILITACIÓN

Explicó que ya había entrado al CRREAD, pero se había salido. Ahora, dijo, entró por su propia voluntad en busca de ayuda profesional.

“Las ganas por cambiar mi vida y volver a integrarme a mi familia y la sociedad no cesaban. Soy un ejemplo de que sí se puede salir de las drogas, una persona rehabilitada que ama la vida, su familia y el deporte. Quiero decirles que sí se puede salir adelante, que las drogas no son buenas y que busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.

EVENTO

CRREAD CELEBRA SU 23 ANIVERSARIO

Como parte de los festejos del 23 aniversario el Centro de Tratamiento y Casa Hogar CRREAD, en avenida 10 de Mayo, se realizó una ceremonia de graduación, donde 21 personas por fin podrán reintegrarse a la sociedad. Además de 14 testimonios del Programa de Recuperación, en donde hombres compartieron su experiencia en el centro.

