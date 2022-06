La historia de Los Mochis, Sinaloa, quedará solo en los libros

Los Mochis, Sinaloa.- Con la destrucción de los dúplex, las casas que albergaron a trabajadores del extinto Ingenio Azucarero, ubicados sobre el bulevar Rosendo G. Castro y calle Gabriel Leyva, se termina prácticamente con los íconos de identidad de la ciudad de Los Mochis.

Así lo consideró Arturo Noriega, presidente de la Comisión de Historia y Cultura (Comishcu), quien se refirió a una muerte ya anunciada, pues estos inmuebles eran propiedad privada, y de parte de las autoridades poco se buscó hacer para su protección y resguardo.

Lamentan demolición

“Esto es una muerte anunciada, es una muestra de que prevalecen más los intereses económicos de la gente y demuelen inmuebles históricos. Esos edificios gemelos datan de los años 40, es decir, tiene arriba de 80 años. Muchas veces el INAH dice que para ser protegidos deben de tener 100 años de antigüedad y, efectivamente, estos no lo tienen, pero son iconos de Los Mochis; la ciudad nació gracias al Ingenio Azucarero, ahí eran casas de los trabajadores”, relató.

Asimismo, señaló que de acuerdo a la información que se tiene es que existía un decreto en el municipio a fin de proteger esta zona; sin embargo, dijo, es algo que no se ha respetado y no solo en estos espacios, sino en toda la zona conocida como la Colonia Americana, de la cual no queda nada.

De igual forma, reconoció que de parte de las instancias que velan por los patrimonios históricos ha habido omisión, pues al final están terminando con la identidad de la ciudad.

“Toda la historia de Los Mochis nos las hemos ido acabando. Debió haber intervenido Cultura del municipio; sin embargo, permanecieron omisos ante eso y los intereses de los dueños pues demolieron. Se había hablado en un momento que se iban a preservar, pero se les olvidó. Repito, poco a poco nos hemos ido acabando con los íconos de Los Mochis.”