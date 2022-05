La inflación afecta a los que menos tienen: Coparmex Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La inflación es un fenómeno que por sus características de aumentar los precios de productos y servicios afecta a los que menos tienen, pues son los más vulnerables por su poca capacidad económica, mientras que los que tienen mayor capacidad pueden soportar de alguna manera ese efecto inflacionario, manifestó José Ramos.

El presidente de Coparmex, delegación Los Mochis, expuso que por ello, tanto el gobierno como el sector empresarial deben de trabajar en conjunto para generar las condiciones económicas, empleos suficientes y bien pagados que permitan que la población sea menos vulnerable a este tipo de fenómenos.

"Además de las políticas económicas que los gobiernos deben de establecer para disminuir este fenómeno inflacionario".

Agregó que el país está viviendo niveles de inflación que no se tenían desde hace 20 años."Es un problema que nos está afectando, ya que la inflación es como un cáncer para la economía. Este cáncer llamado inflación provoca un aumento en los precios de la canasta básica y en otros productos, lo que resulta sumamente preocupante si consideramos que el 40.3 por ciento de la población vive en pobreza laboral, a quienes simple y sencillamente no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria y no hablemos de los demás productos".

Mencionó que esto a su vez detona la inseguridad por el incremento de delitos como el robo a comercio, casa habitación, etc.

"Si bien el gobierno de México ha realizado acciones como el paquete contra la inflación y la carestía para apoyar a las familias más vulnerables, que no pierdan su poder adquisitivo, es importante que entre el gobierno y la iniciativa privada realicemos acciones que impulsen el desarrollo económico de nuestro país", recalcó.