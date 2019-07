“La inversión y los empleos en México van a la baja”, Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- El senador Mario Zamora Gastelum señaló que la inversión y la generación de empleos van a la baja y que las señales que ha dado el Gobierno no son tan buenas.

“Las señales no son tan buenas, cuando uno dice ‘el precio se mantiene, la inflación va a la baja’, sí, la inflación se mantiene a la baja porque no hay gasto corriente y cuando se restringe el gasto no hay inflación. No ponemos la alarma, ni queremos ser albureros del desastre, pero ya empieza a haber muchas señales que te hace ver la perspectiva del crecimiento económico ya ronda el 1 % cuando el presidente decía que rondábamos en el 4 %”.

Señaló que desde el Senado no se le ha “pichaqueteado” al presidente y lo que se quiere ver son resultados. “El senado no le ha pichacateado nada al presidente, lo que queremos son resultados, y en el caso particular de que para todo dicen que la corrupción, si la corrupción es tan grande, si la corrupción brota por todos lados, es hora de que no se ha detenido a nadie”.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

El senador puso en ejemplo el huachicoleo en el tema de la corrupción en el que señaló que hasta el momento no se ha detenido a ningún gasolinero o señalado por esto. “ No creo que el huachicol se venda en cubetas con todo respeto, obviamente se vendían gasolinas, ‘¿dónde están esos gasolineros señalados y detenidos por el huachicol, queremos que la corrupción se combata en serio y no sólo sea un tema de discurso”, finalizó.