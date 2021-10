La jardinería le ha permitido sacar adelante a su familia en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Emilio dijo ser originario de está ciudad de Los Mochis, pero que actualmente vive con su familia en Leyva, Ahome. El oficio de la jardinería le ha permitido sacar adelante a su familia.

Más que un trabajo

Comentó que desde que tenía 10 años de edad su padre se lo llevaba al trabajo en donde viendo fue aprendiendo poco a poco a la jardinería hasta que tuvo edad para utilizar las herramientas que se necesitan.

“Yo aprendí como cualquier niño metiche que anda por ahí, pero a mí mi papá me llevaba y pues agarraba las tijeras o la pala y comenzaba a ayudar a mi padre, aunque mi padre lo veía como que era un juego para mí, pero, como ves, aquí estoy con 25 años como jardinero”, subrayó.

Mario dijo que su hijo tiene 20 años se edad, pero que le dio por aprender la mecánica y no la jardinería, por lo que tuvo que permitirle que aprendiera la actividad que le gustara.

Emilio recuerda que desde niño le ayuda a su padre en este oficio. Foto: Jorge Cota/ Debate

Su propio jefe

“Yo trabajo sólo, ando en busca del sustento todos los días; no descanso, ya que si lo hago, simplemente no hay dinero para comer. Yo siempre trato de ir para adelante, no voltear hacia atrás porque quien lo hace se convierte en estatua de sal”, resaltó.

El jardinero dijo que hay clientes permanentes y ocasionales, pero que también se ha encontrado con los que solicitan sus servicios y no le pagan bien o simplemente no quieren pagar.

“La jardinería se ha devaluado ya que hay muchos compañeros que te ven como competencia y comienzan a poner precios bajos a su trabajo, o bien corren el rumor de que cobras muy caro, es por eso que trabajo solo”, resaltó.

“La jardinería es oficio que te permite sacar dinero para alimentar a tu familia, es por ello que siempre hay que ver hacia adelante a pesar de que los demás hablen de uno; las personas no te van a dar de comer, por ello uno tiene que ir de frente.

“En la jardinería seguiré hasta que tenga fuerzas; tengo 55 años, pero es un trabajo un poco pesado para la gente y entre más años, menos se podrá trabajar en esta actividad” señaló.