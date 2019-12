La mejor tablet kids para obsequiar en Navidad

Navidad está cada vez más cerca, lo que significa una cosa: es hora de comprar los regalos; así que, si aun no sabes que obsequiarle a tu hijo, sobrino o ahijado no te preocupes, aquí te diremos el regalo ideal, que estamos seguros que le encantará, ademas es súper útil y le ayudará en su educación. Nos referimos a la tablet Ghia Any Kids, la cual es ideal para niños de todas las edades.

Aprende de manera divertida

La Tablet Ghia kids está diseñada pensando en los más pequeños de la casa. Cuenta con aplicaciones educativas para niños, estos pueden aprender nuevos conceptos de una manera divertida (colores, lógica, números, entre otros).

Seguridad en todo momento

Los padres pueden seleccionar el contenido que el niño va a ver a través de internet. Esto supone una gran ventaja respecto a la televisión en la que no se puede controlar los contenidos que se emiten. Además podrás realizar una lista cerrada de contenidos con la que no tendrán que preocuparte de nada.

Estimula y mejora las habilidades del niño

El uso de las aplicaciones adecuadas puede ayudar a estimular y mejorar habilidades como el cálculo, la memoria, etc.

Además la tablet puede utilizarse para que el niño socialice ya que puede jugar con amigos, con la familia e incluso con otros niños. En este último caso es muy importante el control parental.

El estar en contacto con la tecnología resulta clave de cara a que en el futuro sepa manejarse con cualquier tipo de tecnología.

