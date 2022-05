La mochitense Lucy Hallal, una maestra del aula, de catecismo y de la vida

Los Mochis, Sinaloa.- Hay maestros de escuela, de aula, de pintarrones, gises, borradores, laptops y computadoras que, sin saberlo, van por la vida sembrando semillas de amor, de empatía y de solidaridad en sus alumnos.

Sus orígenes

Son paladines de las causas nobles porque les nace, porque está en su naturaleza serlo y sienten una felicidad genuina de su esencia como seres humanos.

Así justamente es Lucy Hallal Villalobos, quien ha impartido clases de catecismo desde sus 13 años de edad y quien desde el 2007 se ha desempeñado como docente del Tecnológico Nacional de México (TECNM) unidad Los Mochis, donde ha contribuido en la formación académica de por lo menos 15 generaciones de profesionistas posicionados varios de ellos, afirma orgullosa, alrededor del mundo. Además, de manera paralela a sus clases, funge como jefa del departamento de Recursos Materiales del Tecnológico.

A una distancia de 45 años de aquellos ayeres cuando era una niña, la querida maestra de catecismo del Santuario de Guadalupe recuerda que luego de observar sus conocimientos, sensibilidad, disciplina y la vena que traía de familia para la docencia, fue su padrino, el sacerdote Rafael Medina Santana, que en paz descanse, quien la puso frente a grupo para que impartiera clases de catecismo.

Esta tarea, con la que desde un principio y al pasar de los años ha afianzado su inmenso amor por la Virgen de Guadalupe y san José y que ha transmitido en cada niño y niña que ha preparado para su primera comunión, la fue compaginando con sus actividades escolares, primero como alumna y después como docente.

Sus estudios

Mientras era observada con admiración por una pequeña vestida de blanco impecable que ayer hizo su primera comunión en el santuario, Lucy Hallal comenta que la primaria y la secundaria las cursó en el Colegio Sor Juana; mientras que la preparatoria en el Cecyt 203, hoy CBTis 43.

En lo que llama su alma máter, el Tecnológico Nacional de México (TECNM), antes Instituto Tecnológico de Los Mochis, cursó la ingeniería en Arquitectura y la maestría en Ingeniería Industrial línea Ergonomía.

A Lucy Hallal se le nota: es feliz en los roles que desempeña. En cada uno de ellos se renueva de manera constante para dar lo mejor de sí. Eso sí, aclara, siempre acompañada de la mano de Dios.

Pero hay una tarea muy especial, una misión para la que afirma nació y que lleva a cabo de manera natural, casi sin pensarlo: su altruismo.

Apoyada por maestros, administrativos, personal de apoyo a la educación, estudiantes y la misma sociedad, Lucy Hallal lleva cobijo, alimento y montón de apapachos a personas de escasos recursos económicos de la región que la buscan porque saben que siempre está dispuesta a tender la mano a quien lo requiera, pero también a gente que se encuentra en el camino, como una tarea destinada por el Creador para ella.

Ayuda

Por ejemplo, explica, en el año 2015 pudo contactar a un señor de aspecto indigente con su familia, de la que tenía años separado, quien acudía a diario al santuario para pedirle a la Virgen María que alguien lo ayudara a regresar con los suyos.

“Sin saber su clamor, me acerqué y le pregunté si podía hacer algo por él. Me dijo que sí y me explicó su situación. Se logró el objetivo, gracias a Dios. Su familia vino de Minatitlán, Veracruz, y juntos regresaron a su tierra”.

Aunque desde siempre se había dedicado a ayudar a los demás desde el lugar donde se encuentra, fue en el TECNM donde este propósito detonó con el respaldo de las autoridades del Tecnológico y apoyados también por una difusión de una fotografía en el periódico Debate de Los Mochis, relata la docente.

Y es que luego de llevar ropa a una bebé de una familia chihuahuense que solicitaba ayuda en la comunidad Cuatro Milpas, El Fuerte, y de ponerla la maestra en su Facebook para agradecer a quienes hicieron posible esta donación, Debate publicó la imagen para destacar la labor altruista en fin de año.

La publicación hizo eco entre los ahomenses, quienes comenzaron a enviar al periódico ropa y apoyo para la familia, y esa recaudación feliz la llevó la maestra Lucy a su destino.

Sin detenerse un solo momento en esta labor, la ingeniera, maestra, hija, compañera de trabajo y amiga y un grupo de personas apoyan con quimioterapias a un niño cuando su mamá no puede adquirirla.

“Me gusta mucho ayudar y también mi profesión como docente. Es una vocación, es algo que me apasiona, me gusta, lo doy todo por mis alumnos. Y tanto al frente del grupo en el Tecnológico como en la catequesis, siento que estoy construyendo el Reino de Dios en esta vida”.

EL PERFIL

Lucy Hallal

Maestra

*Nombre completo: Lucila Margarita Hallal Villalobos.

*Padres: Jorge Hallal Caballero y Margarita Lucila Villalobos Ceceña.

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

*Trayectoria: Desde la edad de 13 años formó parte del grupo de catequistas del Santuario de Guadalupe. En el año 2005 empieza a dar clases en la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y en la Universidad de Los Mochis, luego en el Colegio Enrique Arreguín y, a partir del 2007 y hasta la fecha, imparte clases en el Instituto Nacional de México, unidad Los Mochis.