La mujer es el pilar fundamental en la sociedad: Rosa Elvira Ceballos

Los Mochis, Sinaloa.- La asociación civil Redes Sociales Progresistas a punto de convertirse en partido político, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer instaló un stand en el estacionamiento de Plaza Fiesta Las Palmas para concientizar sobre el maltrato a la mujer.

A través de un stand ofrece a las féminas los servicios de asesoría jurídica, salud, derechos humanos y atención psicológica.

Rosa Elvira Ceballos Rivera, presidenta de Redes Sociales Progresistas en Sinaloa, mencionó que la mujer es el pilar fundamental en la sociedad.

"Y estamos nosotros aquí tratando de expresar por medio de todos los colores la violencia que ha sufrido la mujer a través de su vida, de la historia. Estamos presentando un violentómetro donde cada color representa el tipo de violencia que se ha vivido", dijo.

Rosa Elvira Ceballos Rivera, presidenta de Redes Sociales Progresistas en Sinaloa. El Debate

Añadió que han pasado hombres por el lugar y han puesto su listón para brindar el apoyo a la mujer porque en su casa saben que representa lo más valioso en el hogar. "La mujer representa la fuerza viva para construir esa familia que tanto anhelamos los sinaloenses y los mexicanos".

Ceballos Rivera expuso que están demandando que esta descomposición social se vaya estructurando.

"Y que todos los ciudadanos luchemos por que vivamos con más tranquilidad, con más paz y pedimos a toda la sociedad sinaloense y a todo México entero que luchemos por esa tranquilidad por esa paz que tanto anhelamos para nuestros hijos y nuestros nietos. Queremos un Sinaloa y un México mejor", expuso.

Exhortó a las mujeres que sufren algún tipo de violencia para que no se queden calladas ante esta situación y se atrevan a denunciar.

"No podemos permitir que sean violentadas y que no den a conocer esta situación porque estamos inmersos y a nuestro alrededor están nuestros hijos, están nuestra familia, y no podemos permitir que estas acciones se reproduzcan en lo sucesivo. Llamamos a la sociedad que vivamos en paz y tranquilidad para tener un mundo mejor, un Sinaloa mejor y que en México vivamos con tranquilidad, paz y armonía".

Redes Sociales Progresistas se convertirá en partido político nacional el próximo 1 de junio.