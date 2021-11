"La música nace y se va contigo": Rubén Navarro recuerda su viaje por el mundo musical en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Marco Rubén Nevárez Solano es sinónimo de música, de interpretaciones impecables, de integridad, de amor por Dios, por la vida, por su familia; por sus orígenes y por sus aves predilectas por su persistencia y empeño en lograr sus objetivos: las águilas.

Por las venas del maestro, quien nació el 8 de julio de 1949 en Los Mochis, corre sangre musical que proviene tanto de Alemania por sus ancestros maternos como de la Sierra Tarahumara, por los paternos. Su papá, José Román Nevárez Chávez, orgulloso originario de la etnia de Chihuahua, dominaba de manera magistral el violín, uno de los instrumentos clásicos por excelencia a nivel mundial, pero que también para algunas piezas es un elemento básico en la música tradicional indígena.

Hoy, a sus 72 años de edad y luego de toda una vida dedicada al aprendizaje y la enseñanza, el maestro Rubén es un referente obligado de la música en Sinaloa y el decano de toda una generación de artistas que han sabido volar con alas propias y continuar dando realce a los apellidos que llevan impresos en sus actas de nacimiento, pero que también, y más importante aun, con amor se han tatuado en sus corazones y que emergen por cada poro de su piel: Nevárez López.

Sus orígenes

En su pequeño estudio, el maestro Rubén recuerda que su viaje por el mundo musical empezó a la edad de 5 años, cuando vio a su hermano José, Pepe, de 25 años de edad, tocar un piano violín en una iglesia apostólica.

Revela que en el momento justo en el que tomado de la mano de su mamá, la señora Simona Solano, observó a su hermano en el altar hubo una conexión única y permanente, y aquel niño de 5 años solo atinó a llorar impresionado por la imagen que tenía ante sus ojos y los sonidos que escuchaba. Desde entonces, José Nevárez se convirtió en su punto de referencia, en su baluarte y ejemplo a seguir, quien con singular método de enseñanza lo iba guiando a alcanzar sus sueños.

“Quizá por estrategia me decía que yo no tocaba, que hacía ruido nada más, que no cantaba. Con el tiempo entendí que me dificultaba las cosas para que tuviera el estímulo para crecer, mejorar, buscar la excelencia.”

Incontables ocasiones ha deleitado con su talento. Foto: Debate

Guiado por otro de sus hermanos, Pastor, el menor de 10 hijos del matrimonio Nevárez Solano aprendió a tocar la guitarra, y su mamá lo impulsó a estudiar música y a encontrar los medios para cumplir sus metas.

Fue así como iba escalando peldaños en este ámbito, estudiar hasta graduarse como licenciado en Música con grado de multiintrumentista por la Universidad de Veracruz y hoy ser un músico que, entre otros instrumentos, lo mismo interpreta melodías con saxofón, piano, guitarra y el famoso piano acordeón que vio a José Nevárez tocar cuando él tenía 5 años.

Su familia, su orgullo

El maestro reconoce con humildad que nunca se deja de aprender, por lo que siempre está dispuesto para absorber el conocimiento. Como ejemplo y para ahondar en este punto, el responsable de la sección de instrumentos de vientos y metales de la Orquesta Sinfónica, Coro Infantil y Juvenil de Los Mochis (Oscijmo) manifiesta que de sus cuatro hijos ha aprendido desde que eran pequeños.

“La música es un don, viene por naturaleza, no se adquiere, no caduca, no se renuncia. Simplemente nace contigo y se va contigo. Mi vida se puede dividir en dos: cuando mis hijos se sentaban frente a mí y les cantaba, y ahora, que los veo y de ellos aprendo.”

Y es que sus cuatro vástagos son talentosos y por méritos propios se han hecho de un nombre en el medio artístico: los reconocidos músicos Marco, Roberto (Bobby) y Alberto (Güero) Nevárez, y Sary Nevárez, compositora y poseedora de una inigualable y educada voz que deleita principalmente a los mazatlecos, donde reside.

“Yo veo lo que hacen ellos y digo valió la pena todo, porque además, independientemente de música, creo yo, voy a faltar a las leyes de la modestia, me precio de que les di un nombre en la música, un nombre positivo, que ahora va a la siguiente generación.”

Hoy Día del Músico, día de Santa Cecilia, el maestro Nevárez hace un reconocimiento a quien fue la primera profesora de música de sus hijos, quien les enseñó los primeros acordes y quien musicalmente les dio el primer empujón: su esposa, Olivia López Favela.

“Es una persona de muchas convicciones, indoblegable, quien afirma siempre ‘claro que sí se puede, yo sé que lo puedes hacer’, y se hace. Es una mujer de fe.”

El maestro Rubén Nevárez logró vencer el Covid-19. Foto: Debate

Las claves para superar el Covid-19: su familia y Dios

En el año 2020, el maestro Rubén Nevárez fue víctima de la pandemia del Covid-19; sin embargo, con la ayuda de Dios y con el apoyo invaluable de su familia, así como de amigos que aportaron un granito de arena a la causa para su recuperación logró vencerlo. Hoy, el maestro lucha contra las secuelas que le dejó el mal en sus pulmones, pero principalmente en sus ojos, y lo hace con optimismo, pues igual como ha sucedido desde hace más de 50 años, tiene en su esposa y ayuda idónea, Olivia López, a su mejor soporte.