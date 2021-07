La necesidad de la vida nos hace aprender: Don Fortunato acumula experiencias con su trabajo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Originario de Chinobampo, El Fuerte, don Fortunato Gil Sánchez llegó a vivir a Los Mochis en 1963 en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

Con 79 años de edad es un ejemplo a seguir tanto para chicos como para grandes, pues su temple y ganas para salir adelante son sus principales virtudes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recuerdos

Como si fuera ayer, recuerda cómo y cuándo llegó a esta ciudad y todos los trabajos que desempeñó para sacar adelante a su familia, desde trabajar para las empresas de la familia Balderrama en el Bol Santa Anita, hasta de ayudante de mecánico en Moto Islo.

Leer más: Solo hoy se aplicará segunda dosis de la vacuna Pfizer a todos los pendientes en Ahome

Pero buscando una manera de independizarse, junto a su esposa iniciaron una tienda de abarrotes en la colonia Anáhuac, de esta ciudad, con la cual han logrado salir avante.

En el afán de continuar acumulando experiencias y mantenerse muy activo, hace alrededor de 5 años, ahí afuera de la tiendita puso su negocio de chicharrones, sin tener una idea de cómo hacer esta actividad, ha permanecido este tiempo en el gusto de sus clientes que ha mantenido desde un inicio y también en el gusto de los nuevos que va adquiriendo a través de ofrecer un buen trato, un buen servicio y un producto de calidad.

Su jornada

“Yo me pongo a las siete de la mañana y me quito hasta las dos o tres de la tarde. Aquí estamos para estar en actividad, aunque esto ahorita no es negocio y menos con esta crisis. Es para mantenerme en acción”, dice.

Ubicado en las calles Niños Héroes y Monterrey, vende los chicharrones los días lunes, martes, viernes y sábado.

Esos días trabajo nada más, no porque es cansado, sino porque no hay ventas, está muy raquítica la cosa”.

Con mucho agrado comenta que toda la vida le ha gustado el comercio, y que hasta tuvo una cría de puercos.

Don fortunato se prepara desde temprano por la mañana. Foto Debate

Sigue adelante

“Me ha ido bien, no me quejo, no es una riqueza grande, pero he sacado adelante a mi familia. La necesidad de la vida lo hace a uno aprender muchas cosas. Yo no sabía nada de comercio, yo me vine del pueblo de Chinobampo a ver qué hacía, a buscar mejores oportunidades”.

Leer más: Casi se enciende el norte de Sinaloa: el calor llega a los 44 grados centígrados

Es padre de 6 hijos, y a todos les dio estudio.

Todos están bien, con sus actividades. Como padre de familia, uno tiene que buscarle la forma y ponerse las pilas. La vida le enseña a uno, nadie nacimos enseñados”.

Síguenos en