‘La nómina es de 12 millones y yo la quiero bajar a 10 millones, mínimamente’: Alcalde de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Aunque se cataloga como una persona que viene de abajo y prácticamente de la nada, Gildardo Leyva nunca pensó ser alcalde ni político; sin embargo, en tres años ya fue diputado y ahora es presidente del municipio de El Fuerte.

En entrevista para EL DEBATE, habla sobre los proyectos que trae para su municipio y temas de la Administración municipal que encabeza.

“Yo decía que nunca me iba a poner un traje, y mira que en el Congreso lo usaba a diario, con corbata. Nosotros somos gente que viene prácticamente de la nada, de la cultura del esfuerzo, del trabajo. ¿Qué trabajo del campo hay que yo no lo haya hecho o que no sepa cuántas veces se cruza la frontera sin papeles para poder comer?, todo eso he vivido”.

Es así como Gildardo Leyva, maestro de profesión, recuerda cómo a los 24 años de edad cruzó a los Estados Unidos, donde trabajó en la construcción; sin embargo, la vida ha cambiado para él, y de cortar tomate, calabaza y demás hortalizas, ahora se dedica a producirlas. En la mesa con los editores de EL DEBATE, habla sin titubear de las fallas en los servicios y de lo que quiere que sea su administración.

Cuando venía de El Fuerte a Los Mochis, ¿ya no pasó por ningún bache?

Nomás por 14. Le quedan 14 hoyos a la carretera, los tengo contados, pero se está iniciando un tramo de construcción de la carretera de El Naranjo al ranchito de Bateve. Ustedes saben que eso es del Gobierno del Estado, yo nada más estoy gestionando. Ya me dijo el señor gobernador que con material de esa obra tomemos para bachear la carretera Los Mochis-El Fuerte.

Llega usted a la Administración municipal de El Fuerte y encuentra que no se paga la luz, que no hay agua...

Nosotros ya estamos haciendo gestión y trabajo. Ya todas las comunidades tienen agua. Estamos ya por ponerles agua tratada, agua buena ya, en unos 15 días más. No en todos lados. En la cabecera y otras sindicaturas porque no nos alcanza el recurso. De hecho, casi no tenemos, pero no nos venimos a quejar, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo.

Nubia Ramos dijo que el tema era político porque, sin ningún peso, CFE con usted les reconectó el servicio y ahora todas las plantas tienen agua, ¿qué decir al respecto?

Eso no es cuestión política, es cuestión de que te tengan fe, de que tengan confianza, porque detrás de nosotros está un gran líder, que es nuestro gobernador. Yo creo que le tienen confianza y nos tienen confianza a nosotros también. Eso fue lo que abrió las puertas para que CFE liberara. Aparte que yo hice un compromiso con ellos, nosotros sí vamos a cumplir, nosotros sí les vamos a pagar. En el tiempo que yo esté ahí, voy a pagar lo que les quedó a deber la Administración anterior.

¿Cuánto es al mes?

Es un millón y medio al mes de la luz de Japaf, más otro millón y feria de lo que es el municipio, más lo que yo me comprometí para pagar en los tres años que voy a estar ahí.

¿Ý cómo están respondiendo los usuarios de Japaf? Se decía que había mucha morosidad.

Nosotros vamos a ser transparentes, todo lo que hagamos lo daremos a conocer. Hasta el momento se va a captar más de 2 millones 700 mil pesos, cuando decían que no pagaban, y ahorita ya va esa cantidad. Entonces, yo creo que ahorita estamos bien y vamos a estar en condiciones de dar las primeras mensualidades a CFE, yo creo, entrando el mes (de diciembre).

Estamos respondiendo a la buena fe de la gente, y hay mucha gente que quiere que a El Fuerte le vaya bien y, la verdad, nos están apoyando muy bien hasta el momento. Entre más nos apoyen, mejor servicio les vamos a dar.



¿Cómo sortear a esos enemigos políticos que no quieren que se vea lo que haciendo bien el alcalde de El Fuerte?

Muy fácil: con trabajo. Nosotros estamos trabajando, pregunten a la gente de El Fuerte cómo nos miran. El trabajo que hemos estado haciendo. Estamos abriendo espacios públicos, rescatándolos otra vez y poniéndoselos en las manos a la sociedad. Muy contentos por el gabinete que hemos formado porque hasta en los sábados vamos y trabajamos, limpiando la galera, el malecón, por todos lados estamos recuperando espacios y muy contentos con los fines de semana familiares que tenemos en El Fuerte. Cerramos la plazuela viernes, sábado y domingo para que sea peatonal desde las 5:00 de la tarde.

Los domingos son culturales. Ha habido una respuesta tremenda, estamos muy contentos nosotros de ver el respaldo de la gente y ver que los fortenses querían ese tipo de eventos. Hace falta que la gente vea cultura en El Fuerte. Cuando anduvimos en campaña dijimos que íbamos a hacer mucho énfasis en la cultura, en la educación y el deporte, y lo estamos haciendo aún sin recursos. No me estoy quejando, no le estamos pidiendo nada a nadie, estamos haciendo nosotros un gran esfuerzo junto con todo nuestro equipo para no endeudarnos, no malgastar y toda la gente está cooperando, todos los empleados, todos los funcionarios, incluso la sociedad misma nos ayuda.

En tema de seguridad, hay pocas patrullas en El Fuerte, ¿qué va a hacer para ampliar la flotilla?

Necesitamos más patrullas, más elementos. Pronto espero reunirme con el gobernador para tratar el tema. Se necesitan otras 10 patrullas, mínimo. Es un Pueblo Mágico pero hay muchas cosas que no tiene, que está perdiendo lo mágico, pero nosotros estamos haciendo todo por recuperarlo, y la verdad creo que vamos bien, la gente está respondiendo muy bien. Nosotros queremos que también el turismo regrese a El Fuerte, que la gente vaya y se quede, que haya turismo nocturno, que haya vigilancia.

Hay queja de que los elementos de Tránsito paran a toda la gente que va a El Fuerte, ¿qué decir?

Ya pueden ir y no van a encontrar a tránsitos escondidos. El tema con los tránsitos yo creo que debe estar solucionado, esa es la orden, y espero que se cumpla. Hasta el momento, tengo el informe de que se ha cumplido, y así poco a poco iremos haciendo que El Fuerte sea diferente, que la gente vaya y nos visite con gusto y que regrese. Ahorita, la orden es que los agentes de tránsito estén donde los miren y que no paren a la gente nomás por pararla.

El turismo para El Fuerte es muy importante, ¿tiene algún plan estratégico?

Hace poco estuve con nuestros compañeros de Álamos, Sonora, queremos hermanarnos, incluso en mi toma de protesta vino el presidente, el equipo de Turismo. Vamos a promocionarlos a ellos y ellos nos van a promocionar a nosotros, y lo que nosotros estamos tratando de hacer primero es resolver la queja de los tránsitos y darle otra cara al municipio de El Fuerte porque tratamos de embellecerlo con lo poco que tenemos, para que la gente vaya. Los espacios públicos, como La Galera, están limpiecitos, el malecón también.

También que los hoteleros y restauranteros cooperen con nosotros, que hagamos algún tipo de publicidad para que ellos den ofertas para que la gente los visite y estén en la mejor disposición. Ya se está mirando el turismo americano, es excelente que hay regresado y qué bueno que esté funcionando. Hace mucha falta el turismo en El Fuerte, es una fuente de ingresos muy importante, y nosotros la vamos a impulsar todo lo que podamos.

¿En el plan de trabajo tiene alguna obra que lo caracterice a usted en El Fuerte?

Bastantes. Todavía no tenemos el plan, pero lo tenemos en mente y estamos trabajando. Ya estuve en el Congreso del Estado para llevar el proyecto de hacer un relleno sanitario como lo hice en Choix cuando era diputado. Y espero que en el presupuesto del 2022 ya iniciemos un relleno sanitario en El Fuerte. Estamos trabajando para que tengan agua de calidad en El Fuerte, tenemos un proyecto para hacerlo, tratar de bajar el consumo de energía de las plantas. Hay un plan de hacer un centro de convenciones grande en El Fuerte, ya tenemos el proyecto listo, y otras obras que más adelante concretaré.

¿En qué está enfocado usted como Gobierno ahorita?

En enderezar todo lo que había ahí (Ayuntamiento de El Fuerte), porque la gente hacía como que trabajaba, y no trabajaba. Llevo recortados más de 200 ahorita nada más. Ahí voy a tener un ahorro de un millón 350 mil pesos mensual. Y vamos a seguir recortando.

¿En qué áreas?

En la que usted me diga, con unos sueldazos algunos. Es una pena.

Cuando llegó ¿cómo estaba la nómina?, ¿la quiere bajar?

La nómina es de 12 millones y yo la quiero bajar a 10 millones, mínimamente, pero la gente va a trabajar. Es una pena ver tanto dinero que se tiraba y no me explico cómo es posible que si te cobran millón y medio de pesos al mes para pagar la luz de la Japaf, si son 17 millones de deuda, cuántos meses son, es un año, en un año no le abonaron un peso de Japaf.

¿De cuánto es su sueldo como alcalde de El Fuerte?

Le garantizo que no sé cuánto voy a ganar, nunca me ha interesado lo que voy a ganar ahí, todavía no sé sin son 60 o 70, no sé exactamente cuánto voy a ganar, incluso les dije que me lo podían bajar si querían. O sea, yo no voy con esa intención, yo no necesito tanto. Mis hijos ya están grandes, tienen su profesión, y yo nomás quiero trabajar y sacar este compromiso que me encargó el gobernador y la gente de El Fuerte.

El perfil

Nombre: Gildardo Leyva Ortega.

Nacimiento: Zozorique, El Fuerte.

Esposa: Laura Ledezma.

Hijos: Lexter, Alexis y Gildardo.

Escolaridad: Licenciatura en educación.

Trayectoria: Es bilingüe (español e inglés). Estuvo como director general de Capacitación de Mejoramiento Profesional del Magisterio en Los Mochis en el periodo de 1979 a 1982. Es agricultor de granos y legumbres. Fue presidente del Módulo de Riego N° 5 del Valle del Carrizo del 2012-2015. Fungió como diputado de la LXIII Legislatura por el Distrito Local Electoral I, correspondiente a los municipios de Choix y El Fuerte.

Preguntas rápidas

4T?

Lo mejor.

¿Inseguridad?

¡Ay, Dios mío!

¿El Fuerte?

Viene lo bueno.

¿Nubia Ramos?

Que le vaya bien.

¿México?

¡Arriba México!

¿AMLO?

Mi ídolo.

¿CFE?

Le debemos.

¿Tránsitos?

Ya no están.

¿Turismo?

Queremos mucho turismo.