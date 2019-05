La obra de la primaria del ejido Mochis está en orden; autoridades

Los Mochis, Sinaloa.- Autoridades municipales de Obras Públicas, Protección Civil y H. Cuerpo de Regidores de Ahome, junto con peritos privados de construcción y autoridades de la escuela y del Ejido Mochis, acudieron a las instalaciones de la primaria Guadalupe Victoria para aclarar a los medios de comunicación que los trabajos de rehabilitación y construcción de aulas nuevas está orden normativo y no representa ningún riesgo, como lo señalaron algunos vecinos de la comunidad, que se ostentaron como regidores y representantes de protección civil.

Carlos Julio Fierro, director de Obras Públicas, informó que la obra se realiza con inversión conjunta de 2 millones de pesos por partes iguales del Gobierno Municipal y del Estado de Sinaloa: 1 millón para la rehabilitación de la cocina-comedor, dirección y almacén, y 1 millón adicional para la construcción de 2 aulas nuevas.

“Esta es una Administración transparente, por eso estamos aquí, informando, y ya sostuvimos dos reuniones previas con los profesores y padres de familia, e incluso se contrató un perito estructuralista particular pata que dictamine y que los beneficiados estén conformes”.

“Es lamentable que haya personas que usurpen personalidades que no les corresponde, como el señor Juan Reyes que se presentó como regidor y parte de protección civil, y el ingeniero Alfredo Menchaca, se presentó como estructuralista, cuando ambos señores no tienen ninguna de esas representaciones”, dijo Carlos Julio Fierro.

Ambos se atrevieron a hacer un diagnóstico y dictaminaron lo que no les corresponde

Dijo que por eso esta ocasión acuden a aclarar que todo se ha hecho apegado a la Ley, con transparencia y en común acuerdo con las autoridades de la escuela y los padres de familia.

“Es muy raro y lamentable que gente ajena venga y haga ruido, y que medios de comunicación tergiversen la información”, señaló el funcionario quien lamentó la falta de responsabilidad.

Por su parte, el perito contratado, Dr. Manuel de Jesús Pellegrini Cervantes, explicó que a pesar de la edad del edificio se encuentra en buenas condiciones.

En la visita de supervisión a la escuela también acudieron el regidor Alfonso Pinto, el coordinador de Protección Civil Salvador Lamphar, y por parte de la escuela y la comunidad la Directora del plantel Griselda Bernal López y el comisariado ejidal Carlos Álvarez, quienes avalaron la información de las autoridades y descalificaron la intromisión de personas ajenas.

Carlos Julio Fierro, Director de Obras Públicas/Foto:ELDEBATE

Gracias por venir a aclarar y por regresarnos la confianza y garantizar la seguridad de los niños y niñas, dijeron la Directora y el Comisariado Ejidal.

El regidor Alfonso Pinto, expresó que desde el 2014 se presentaron los primeros problemas en la escuela, en las áreas de comedor, tienda y dirección y ante la nula atención de las autoridades los padres hace unos meses se plantaron en protesta, hasta la actual administración que preside Billy Chapman los atendió.

Respecto a la intromisión de Juan Reyes y el Ing. Menchaca, “está muy mal que gente venga a tergiversar y enturbiar. Yo vengo a ratificar que tengo toda la confianza en el Ingeniero Carlos Julio Fierro, a quien conozco desde hace años como persona honesta y cabal”, manifestó.

Por su parte Salvador Lamphar, titular de Protección Civil, también brindó un voto de confianza en los expertos y dictamen que emitieron.

La construcción de la primaria del ejido Mochis, no prepresenta ningún riesgo, como lo señalaron algunos vecinos de la comunidad/Foto:ELDEBATE

“Incluso me consta que el Presidente Municipal está apostando a la educación, metiendo dinero a las escuelas que más necesidades tienen, no obstante que no le competa al Gobierno Municipal”, dijo Lamphar Rodríguez.

Respecto a la intromisión de Juan Reyes, dijo que los medios de comunicación y la propia ciudadanía hagan su juicio de valor.

“Por lo que a mí respecta, haremos una investigar y sustentaremos los sucedido porque no podemos permitir que se sigan haciendo esto y serán las autoridades correspondientes quienes dictaminen al respecto”.