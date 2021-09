La pandemia del Covid-19 se ha manejado con los pies en Sinaloa: Héctor Melesio Cuén

Los Mochis, Sinaloa.- "No avalo el manejo de la pandemia en Sinaloa, y no sé quién sea el responsable de ello. Pero no avalo y lo he dicho desde un principio.

La pandemia (del Covid-19) se ha manejado con los pies, esto yo lo he dicho en repetidas ocasiones", manifestó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El presidente del Partido Sinaloense comentó que a nivel federal el índice de letalidad por este virus es de 7.2 por ciento y en Sinaloa del 11.8 por ciento.

"Desde que está el Covid, salí yo a decir, a informar de manera objetiva qué es lo que estaba pasando, y de la irresponsabilidad que ha habido respecto al relajamiento que se ha dado".

Manifestó que en Sinaloa se tienen mucho más muertes que en las demás entidades federativas.

Expuso que el color del semáforo epidemiológico en Sinaloa es la consecuencia de una inducción de las autoridades estatales.

"Cómo de repente tenemos colores en lo que es el semáforo de riesgo epidemiológico como consecuencia de que lo inducimos, porque como que les da más popularidad el hecho de decir que está en verde el semáforo, aunque se muera más gente. Nada más que esa gente que se muere no es de ellos (autoridades estatales), ellos se cuidan porque conocen con objetividad qué está pasando", dijo.

Agregó que nunca se debe de jugar con la salud del pueblo.

"Nunca se debe de jugar al teléfono descompuesto, sobre todo cuando se trata de salud, de la vida".

Destacó que lo único que puede sacar adelante a la ciudadanía de esta pandemia es la vacunación, pues mencionó que ya se anuncia una cuarta ola, y que la intensidad de esta va a depender de qué tanta gente esté vacunada.

"Hay que recordar que al día de hoy, arriba del 50 por ciento de los mexicanos no tienen una sola dosis. Dosis completa únicamente es el 33 por ciento de los mexicanos, y para poder que haya una inmunidad colectiva se necesita la vacunación arriba del 70 por ciento.

Exhortó a la sociedad a cuidarse con los protocolos de prevención.

"Tener un semáforo en color verde es mandarle una señal a la gente para que ya haya juegos de béisbol, de fútbol y para que nos relajemos con la factura correspondiente, con la factura el pato lo paga el pueblo, sobre todo la clase media baja. Porque a lo mejor los que están arriba ya están desde hace mucho vacunados, desde antes de que llegará la vacuna aquí, sin embargo, a la gente hay que cuidarla".