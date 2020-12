La pandemia ha obligado el cambio en los métodos de enseñanza: Mejía López

Los Mochis, Sinaloa.- Los docentes del Estado deben de ponerse a la altura del desafío que trajo la pandemia, con nuevas formas y métodos de enseñanza para que los estudiantes no vean interrumpida su trayectoria, resaltó el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López.

En un encuentro con estudiantes de distintas Instituciones de Educación Superior de Los Mochis, con el tema “La preocupación de los jóvenes y su futuro”, el secretario de Educación señaló que la distancia significa que no enseñas igual, no aprendes igual y no puedes evaluar igual, por lo que es necesario implementar nuevas estrategias.

“Tenemos que ponernos a la altura del desafío, con nuevas formas y métodos de enseñanza, como en las Normales, nadie les dijo a los maestros que tenían que aprender cómo ser youtubers, no hay ninguna clase en la normal que les diga a los profes que agarren su teléfono y se graben para dar una clase. Pero los profes lo están haciendo”, dijo.

Ante la preocupación de los universitarios que cursan carreras como ciencias y que requieren las clases presenciales, Mejía López reconoció que hay ciertos tipos de carreras o ciertos niveles que necesitan ejecutar sus prácticas, por lo que uno de los temas sobre la mesa es que, en enero, los estudiantes de esas carreras pudieran regresar a las aulas para llevar a cabo sus prácticas, cuidando las medidas de sana distancia. “Eso es lo que el sistema educativo está buscando, que no exista una crisis de identidad en los alumnos”.

Recordó que está la Estrategia de Capital Humano, la cual se inició en conjunto la SEPyC con Codesin y la Secretaría de Economía en enero de 2019. Esta consiste en la definición de acciones desde la empresa, las Instituciones de Educación Media Superior y Superior y el gobierno, para identificar las brechas existentes entre la demanda de capital humano por parte del sector productivo y la oferta educativa existente. Con ello se pretende contar con información cuantitativa y cualitativa oportuna para garantizar el capital humano en cantidad y calidad necesarias para la competitividad de las cuatro regiones y sus empresas.

El objetivo es incrementar la empleabilidad de los egresados, una mayor pertinencia de la formación en el estado y una mayor competitividad en las empresas por la disponibilidad de personal.

Instalan Misión Cultural #3 en Topolobampo

Durante la gira de trabajo por el municipio de Ahome, el secretario de Educación puso en marcha los trabajos en la Misión Cultural número 3, ubicada en la colonia Pesquera, en Topolobampo.

Mejía López externó que en esta Misión Cultural, además de promover la capacitación para el trabajo y el aprendizaje de un oficio, se empezarán a contar historias de éxito y se construirá una comunidad sólida.

Qué importante es tener un oficio, sentirse útil, y aprender a vivir de una utilidad que llega y se desarrolla en una comunidad”, dijo el titular de Sepyc.

Esta Misión Cultural cuenta con el apoyo de una directora y dos docentes. Las familias de la comunidad, que en su mayoría trabajan en la pesca o el comercio, podrán recibir capacitación en nuevos oficios.

Los talleres que se ofrecerán son refrigeración, carpintería, cultora de belleza, corte y confección y pequeñas industrias.