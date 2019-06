La pequeña Lilian Arhemi será atendida en Guadalajara

Los Mochis, Sinaloa.- De manera inesperada, una llamada llenó de esperanza a la familia de Lilian Arhemi Cota Castrejón, de 4 meses de edad. Después de clamar ayuda para sanar el corazón de su hija, Mayli Adilene Castrejón Vázquez recibió la noticia más importante de su vida.

“Me llamaron para decirme que ya tengo la cita programada para llevar a mi hija a Guadalajara, me siento muy agradecida con todo el personal del IMSS porque he recibido el mejor trato desde el primer día; estoy feliz, no lo podía creer; Dios está poniendo en mi camino a las personas indicadas”, expresó.

Valoración

La pequeña será trasladada a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, para ser atendida por su malformación congénita, puntualizó Rafael Leobardo Apodaca Rodríguez, director del Hospital Ginecopediátrico número 2 de Los Mochis.

“La cita se le otorgó para el próximo jueves 13 de junio a las 10:30 de la mañana, se le asignó médico, irá a una valoración, allá van a determinar, de acuerdo a las condiciones de la niña, cuál es el siguiente paso. Será atendida por un cirujano cardiovascular, él va a determinar con base en la valoración si se realizará un procedimiento quirúrgico y la pondrán en condiciones. Nosotros lo catalogamos como una cardiopatía compleja, en base a los resultados de los estudios se ha detectado una comunicación interventricular asociada a otro tipo de alteraciones”.

Rafael Leobardo Apodaca Rodríguez, director del Hospital Ginecopediatría número 2 de Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Cabe destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social apoyará con los viáticos que se requieren para el traslado.

"En este caso, con el diagnóstico que tiene la niña de cardiopatía, por los cambios de altura que hay, es conveniente que se traslade en ambulancia acompañada de una enfermera pediatra para garantizar que sea un traslado seguro. Los gastos corren por el IMSS, además a la mamá se otorga un apoyo para alimentación”, informó el director del nosocomio.

Agradecimiento

Después de contar su historia, las muestras de cariño y palabras de aliento han confortado a la familia de la valiente Lilian Arhemi.

“He recibido llamadas de personas que vieron la nota en el periódico; desde que me levanté dije: hoy va a ser un buen día. Y he recibido llamada tras llamada, gracias a Dios y a todos los que nos han apoyado”, finalizó Mayli Adilene Castrejón Vázquez.

Mayli Adilene Castrejón Vázquez con su hija Lilia Arhemi. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Claman ayuda para Lilian

Lilian Arhemi Cota Castrejón tiene 4 meses de edad y serios padecimientos congénitos que ponen su vida en riesgo. Padece una cardiopatía compleja que requiere una costosa cirugía que la familia no puede solventar.

La pequeña cuenta con seguro social, pero ante la falta de una fecha programada para su operación, su familia consideró atenderla en una clínica particular debido a la gravedad de sus afecciones.

Su familia debía reunir 300 mil pesos para operarla. Solicitaron el apoyo de la ciudadanía para recaudar el monto y así salvar el corazón de la valiente Lilian. La historia se publicó este lunes en EL DEBATE y ese mismo día se dio la respuesta.