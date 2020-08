La planta de amoniaco es un proyecto abortado: Aquí No

Los Mochis, Sinaloa.- La planta de amoniaco es ya un proyecto abortado, manifestó Gerardo Peña Avilés. El exdiputado federal y miembro de Aquí No manifestó que es una obra que aún no se realiza, pero que sí existe el riesgo de que salga adelante.

Pero la verdad es que para mí ya es un proyecto abortado.

Añadió que la explosión que pasó en Beirut es una lamentable advertencia para que se vea lo peligroso y la amenaza que representa la planta de amoníaco que se quiere instalar en Topolobampo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ese proyecto está promovido e impulsado en base a corrupción y negocios torcidos de la administración pasada, que no entiendo porque la administración de hoy no funciona como debe de ser, dijo.

Mencionó que los impulsores de este proyecto desde un principio fueron Francisco Labastida Ochoa apoyado con Mario López Valdez.

Y tenían aquí a su títere Arturo Duarte haciendo lo que ellos querían. Permitieron que eso avanzara. Hoy en día, yo veo como cómplices o como socios o como aliados a Quirino Ordaz Coppel y a Javier Lizárraga y al presidente municipal de aquí de Ahome por supuesto que también es cómplice o es aliado.

Destacó que no permitirán la consulta ciudadana aunque el presidente de la República la quiera realizar, pero dijo que no cree que lo haga, ya que de hacerse, conocerán el otro lado que Aquí No no ha mostrado.

Van a conocer un lado que no hemos mostrado, el lado masculino si le quieren llamar así.

Aunque con esto aclaró que no dejarían de ser pacíficas las manifestaciones, pero no se quedarían a como están hasta ahora.

Expuso que no están de acuerdo con la consulta porque son expertos en robar elecciones los promotores de este proyecto.

Por otra parte, la diputada local Adriana Zárate comentó que la planta de amoniaco sería una bomba de tiempo que en cualquier momento pudiera estallar, así como el caso de Beirut.Y no queremos que eso se multiplique aquí en Sinaloa.

Es un tema que tiene que abordarse con urgencia para que siga detenida la planta de amoniaco como hasta el momento sigue por las ilegalidades en la que está establecida. Sabemos que han roto muchas leyes de todo tipo hasta internacionales, porque está en un punto de zona ramsar protegida por convenios internacionales y nacionales".

Añadió que está segura que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomará la mejor decisión para los pueblos indígenas.

Asimismo, Joel Ulises Pinzón miembro de Aquí No y Felipe de Jesús Montaño, gobernador tradicional de Ohuira, destacaron que no están de acuerdo en que se realice la consulta ciudadana, ya que ese tiempo ya pasó y no se hizo en su momento.

El objetivo es muy claro, no queremos la planta de amoniaco en Topolobampo, que busquen otra ubicación en vez de estar gastando tantos millones corrompiendo políticos y regalando "x" cosa a la población, queriendo sobornarnos a nosotros, lo que deberían de hacer es buscar un sitio realmente adecuado, en eso deberían de invertir ellos, dijo Joel Ulises Pinzón.

Te puede interesar

Anticonstitucional llevar a consulta la planta de fertilizante de Topolobampo: Coparmex

GPO aclaró que producirá amoniaco, NO nitrato de amonio

GPO espera que se publique convocatoria para consulta sobre planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa