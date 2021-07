La playa de El Maviri luce desolada por cierre durante el fin de semana

Ahome.- Desolada se encuentra hoy domingo la playa de El Maviri, Ahome, ante el cierre por parte de las autoridades municipales para evitar los contagios de Covid-19, ya que estos van en aumento de manera exponencial, pues al día de ayer, este municipio sumó 74 nuevos casos del virus, dando un total de 446 pacientes activos.

El área de playa se encuentra delimitada con cintas de precaución, y la Policía Municipal y Turística hacen rondines para evitar el acceso a visitantes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Héctor Hubbar y Manuel Moreno, elementos de la Policía Turística, informaron que ha llegado gente y han tratado de querer meterse a la playa a pesar de ver las cintas de prevención, y argumentan que no sabían de las restricciones que existen, pero que al hablar con ellos y exponerles las indicaciones se retiran.

Leer más: Listos 26 refugios temporales en la zona norte de Sinaloa: Protección Civil

"A lo que vienen es a bañarse y no está permitido. Hasta ahorita ha habido poca afluencia porque a partir de las 3 de la tarde es cuando llega la gente para comer", dijo Manuel Moreno.

A la playa también han llegado vendedores de hamacas y otros productos, quienes manifiestan no estar enterados de la restricción.

Cabe mencionar que los restaurantes de la isla El Maviri están abiertos al público con un aforo permitido del 70 por ciento y con todos los protocolos sanitarios.

Ante el cierre que se estará efectuando sábados y domingos, mientras que las autoridades municipales no indiquen otra cosa, los restauranteros ya empezaron a sentir una baja en sus ventas desde el día de ayer sábado, pero agradecen que les han permitido trabajar al 70 por ciento y están de acuerdo en colaborar con las autoridades para que bajen los contagios de virus.

Leer más: Chofer de camión que dejó subir a hombre sin cubrebocas en Los Mochis ya fue infraccionado

"Los restauranteros ya delimitamos el área frente a la playa para que no haya acceso a esta. Si nos va afectar un poquito, pero también nos ponemos por el lado consciente del cliente para que no nos cierren y que estén viniendo, pero de que nos va afectar nos va afectar, y esperemos que no nos cierren", comentó Julián Bojórquez, encargado del restaurante Agua Marina.

Mencionó que esperan una caída en las ventas de hasta más del 50 por ciento durante los fines de semana, que es cuando mayor venta tienen.

"Desde ayer se notó la diferencia porque esperábamos un poco más de gente, pero se hizo el llamado de que las playa estaba cerrada. Sí vino gente, pero era gente que venía de pasada por la ciudad Los Mochis, gente que venía de Mazatlán a Tijuana y de Tijuana para el sur, esa fue la gente que tuvimos, que no sabían cuál era la información".

Leer más: En Los Mochis, divide opiniones el regreso a clases presenciales

Expuso que están con el temor de un cierre de los restaurantes porque ya pasaron por un momento así, y hay muchas familias y empleos que dependen de estos negocios.

"Estamos mucho de acuerdo con ese 70 por ciento de aforo para que de pérdida se esté moviendo la economía de los trabajadores y que no se cierren los negocios".

Por su parte, Rosabel Ramírez, presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos (Prestur) de El Maviri, comentó que la playa está cerrada, pero que los restaurantes están abiertos.

Leer más: INE de Los Mochis amplía plazo para registro de observadores para la consulta popular

"Estamos trabajando con un 70 por ciento de nuestra capacidad, redoblando esfuerzos en todo lo que es la toma de temperatura, el cubrebocas, la sanitización, el gel, pero con servicio al público. Estamos colaborando con las autoridades para salir pronto de esta pandemia, que es es algo que nos compete a todos los sinaloenses, a todos los mexicanos".

Cabe destacar que los demás espacios públicos como el malecón de Topolobampo, la alameda Los Mochis - Topo, parques y ríos también encuentran desolados por estas nuevas indicaciones de la autoridad municipal.

Gerardo Vargas Landeros se reúne con ganaderos de Ahome, Sinaloa

Síguenos en